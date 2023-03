Apples Frühjahrskollektion: Armbänder und Hüllen in neuen Farben

Apple hat ergänzend zu den neuen iPhone-Farben auch seine Frühjahrskollektion mit Hüllen für iPhone und iPad, Armbändern für die Apple Watch und erstmals auch neuem AirTag-Zubehör vorgestellt.

Teures AirTag-Zubehör von Hermès

Für das neu bei Apple erhältliche AirTag-Zubehör muss man allerdings kräftig in die Tasche greifen. Der Hermès Schlüsselanhänger Voiture schlägt mit satten 419 Euro zu Buche, den Hermès Taschenanhänger Rose Azalée gibt es „schon“ für 359 Euro.

Farbenfrohe Apple-Watch-Armbänder

Das weitere neue Frühlingszubehör wird dann zu den üblichen Apple-Preisen angeboten. So hat Apple die Farbpalette seiner Apple-Watch-Armbänder aufgefrischt und bietet jetzt beispielsweise das Standard-Solo-Loop für 49 Euro auch in Pastellgrün, Kanariengelb, Oliv und Nebelviolett an.

Das 99 Euro teure geflochtene Solo Loop ist jetzt ebenfalls in Nebelviolett und Oliv sowie darüber hinaus auch in Hellorange erhältlich und bei dem für 49 Euro erhältlichen Sportarmband hat Apple die Farbvarianten Himmel, Hellorange sowie Oliv ergänzt.

Darüber hinaus bietet der Apple-Partner Hermès auch neue Armbänder für die Apple Watch an, neben verschiedenen neuen Farbvarianten in Grün, Rosa und Weiß gibt es hier jetzt auch drei neue Hermès-Casaque-Armbänder, die der Beschreibung zufolge von den farbigen Trikots der Jockeys im Pferde­rennsport inspiriert wurden und zu Preisen zwischen 339 Euro und 629 Euro erhältlich sind.

Für das iPhone neue Silikon-Hüllen

Für das iPhone bietet Apple sein 59 Euro teures Silikon Case jetzt auch in den Farben Kanariengelb, Himmel, Oliv und Iris an. Andere Varianten der von Apple angebotenen iPhone-Hüllen sind uns bislang noch nicht in neuen Farbvarianten untergekommen. In der Vergangenheit gab es hier teilweise auch neue Farben bei den von Apple angebotenen Lederhüllen. Das neu von Apple vorgestelltes Zubehör ist durch die Bank auf Lager und kurzfristig lieferbar.