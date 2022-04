iPhone 14 Pro und Pro Max: Mit zwei „Löchern“ statt einem „Notch“?

Wie auch immer die diesjährigen Geräte ausfallen werden: Wir gehen davon aus, dass die Gewöhnung an ein mögliches neues Hardware-Design nur wenige Tage in Anspruch nehmen wird. Auch nach dem Verkaufsstart des iPhone X benötigten die meisten Anwender keine Woche, um sich an die damals noch ungewöhnliche Stirn der neuen Geräte zu gewöhnen.

Zwar nähern sich die Gerätefronten (sollte der Schnappschuss valide sein) an Apples langfristiges Ziel an, perspektivisch über einen vollflächigen Touchscreen auf der Gerätefront zu verfügen, unterscheiden sich effektiv aber nur marginal vom bislang durch den Notch ausgesparten Bereich.

Ihr erinnert euch sicher noch: Momentan gehen Marktbeobachter davon aus, dass sich Apple in diesem Jahr verstärkt auf die beiden Pro-Geräte konzentrieren und ausschließlich diesen einen neuen A16-Chip mit auf den Weg geben wird. Auch die sichtbaren Veränderungen an der Gerätefront, die das iPhone 14 nach zwei Jahren mit nahezu identischen Bauformen einführen wird, sollen offenbar den beiden teureren Pro-Geräten vorbehalten sein.

