Apple Fitness: Neue Inhalte und eine Herausforderung zum „Welttag des Tanzes“

Zum heutigen Welttag des Tanzes bietet Apple eine neue Herausforderung in der Fitness Applikation des iPhones an die im Tagesverlauf erspielt werden kann, indem ihr ein Tanztraining von mindestens 20 Minuten länger aufzeichnet. Wichtig ist dabei lediglich, dass das Tanztraining in Apples Health-App gespeichert wird, ob ihr dieses mit der offiziellen Trainings-App oder der Anwendung eines Drittanbieters aufzeichnet ist dabei nicht relevant.

Wer die Herausforderung zum „Welttag des Tanzes“ angenommen und bestanden hat, wird von Apple mit einer Handvoll animierten iMessage-Sticker belohnt, die anschließend auf Konversationen in der Nachrichten Applikation geklebt werden können.

Neue Inhalte für Apple Fitness+

Apple kündigte bereits am 21. April an, den diesjährigen „Welttag des Tanzes“ mit neuen Inhalten für Apple Fitness+ begleiten zu wollen. Dazu zählen eine Sammlung von Tanztrainings, die sich unter anderem mit den „ikonischen Moves aus BTS-Videos“ beschäftigen. BTS bezeichnet dabei die 2013 in Südkorea gegründete Boy-Group Bangtan Boys, die zu einer der populärsten koreanischen Musikformationen der heutigen Zeit zählen.

Die Tanzinhalte sind wir alle Trainings innerhalb von Apple Fitness+ ausschließlich für zahlende Abonnenten verfügbar, die sich den monatlichen Zugang zum Sportvideo-Dienst 9,99 Euro kosten lassen.

In Apple Fitness+ wird euch schon länger ein spezieller Bereich mit Tanztrainings angeboten, der zum Verdienen der neuen Auszeichnung genutzt werden kann. Hier finden sich unter anderem sechs Trainings mit Laufzeiten von jeweils rund 20 Minuten, die in den Playlists „Latin Grooves“, „Upbeat Anthems“, „Throwback Hits“ und „Hip-Hop/R&B“ abgelegt sind.

Die Herausforderung zum „Welttag des Tanzes“ und die Sticker lassen sich auch ohne laufendes Apple Fitness+ Abonnement erspielen.