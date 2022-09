iPhone 14 Pro kommt mit optionalem Startklang

In finalen Version von iOS 16 versteckt sich offenbar eine kleine, aber nennenswerte Überraschung, die soweit bislang bekannt allerdings nur beim iPhone 14 Pro verfügbar ist. Ähnlich wie wir es vom Mac kennen, wird sich auch beim iPhone künftig ein Startklang aktivieren lassen.

Apple zielt mit dieser Funktion allerdings insbesondere auf Benutzer mit Beeinträchtigungen bei Sehen. Dementsprechend versteckt sich die Option wohl auch im Einstellungsbereich „Bedienungshilfen“.

iPhone 14 Pro will have the option for a startup and shut down sound https://t.co/ui0jPcHR9i pic.twitter.com/RHcuwQYuqA

— Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 8, 2022