Ubiquiti WiFiMan Wizard: Zusatz-Hardware für bessere WLAN-Analyse

Mit dem neuen WiFiMan Wizard will Ubiquiti eine detaillierte Analyse von WLAN-Netzwerken ermöglichen. Die kompakte Hardware stellt eine Ergänzung der WiFiMan-App des Herstellers dar und lässt sich per Bluetooth mit dem iPhone verbinden.

Ubiquiti bewirbt den WiFiMan Wizard als ultraportablen, batteriebetriebenen Spektrumanalysator, mit dessen Hilfe sich WLAN-Netze mit 2,4 GHz und 5 GHz detailliert auswerten lassen. Das Zubehör soll Administratoren dabei unterstützen, vorhandene Netze zu überwachen und zu optimieren. Die vom WiFiMan Wizard empfangenen Daten werden dabei drahtlos an die WiFiMan-App auf dem iPhone übermittelt. Das neue Zubehör lässt sich zudem auch mit der Android-Version der WiFiMan-App nutzen.

Mit einer Größe von 79 x 51 x 8 Millimetern gibt sich das neue Ubiquiti-Zubehör ausgesprochen kompakt und kann mit einem optional erhältlichen Case beispielsweise per MagSafe direkt am iPhone oder mit einem Karabiner auch an Kleidungsstücken oder dergleichen befestigt werden. Ein integrierter Akku mit 300 mAh Kapazität soll dafür sorgen, dass sich das Gerät zum kontinuierlichen Scannen über bis zu 240 Minuten hinweg verwenden lässt. Der Akku wird über einen USB-C-Anschluss an der Unterseite des Zubehörs geladen.

Ubiquiti vertreibt den WiFiMan Wizard zunächst als Vorabversion über sein Early-Access-Programm an registrierte Kunden. Der Verkaufspreis wurde in Europa mit 115,43 Euro angesetzt. Aktuell lässt sich das Gerät allerdings noch nicht bestellen, sondern es besteht lediglich die Möglichkeit, sich bei Verfügbarkeit per E-Mail benachrichtigen zu lassen.

WiFiman-App kostenlos verfügbar

Die App Ubiquiti WiFiman ist dagegen bald schon drei Jahre für das iPhone und iPad erhältlich. Anfangs wollte Ubiquiti hier ein einfaches Werkzeug zur Erkennung von Netzwerken bereitstellen, zwischenzeitlich wurde dieser Funktionsumfang deutlich erweitert und beispielsweise um einen Geschwindigkeitstest und einer Funktion zum Abbilden der Netzwerkleistung ergänzt.