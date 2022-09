Bestellstart für das iPhone 14 und die AirPods Pro 2

Der Apple Store ist zurück am Netz und die neuen iPhone-Modelle lassen sich jetzt bei Apple bestellen. Wer schnell dabei ist, kann bereits nächsten Freitag sein neues iPhone in Händen halten – mit Ausnahme des iPhone 14 Plus allerdings, hier hat Apple den frühesten Liefertermin von vornherein auf den 7. Oktober gesetzt.

Konkret lässt sich das neue iPhone 14 von heute an in vier verschiedenen Varianten bestellen. Die Preise für die Geräte können dabei abhängig von der gewünschten Speicherkonfiguration nochmal nennenswert ansteigen. Will man das größte Modell iPhone 14 Pro Max haben, so werden dafür bis zu 2.099 Euro fällig.

Das iPhone 14 kommt in vier Versionen:

iPhone 14 Das Standardmodell kommt mit 6,1 Zoll Bildschirmgröße und lässt sich in den Farben Mitternacht, Blau, Polarstern, Violett und Rot mit wahlweise 128 GB, 256 GB oder 512 GB Speicher ab 999 Euro bestellen.

iPhone 14 Plus Die größere Version mit 6,7 Zoll Bildschirmgröße gibt es ebenfalls in den Farben Mitternacht, Blau, Polarstern, Violett und Rot mit wahlweise 128 GB, 256 GB oder 512 GB Speicher ab 1.149 Euro.

iPhone 14 Pro Das iPhone 14 Pro ist mit 6,1 Zoll Bildschirmgröße in den Farben Dunkellila, Silber, Gold und Space Schwarz und mit 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB Speicher ab 1.299 Euro erhältlich.

iPhone 14 Pro Max Das größte aktuelle iPhone-Modell hat wiederum einen 6,7 Zoll großen Bildschirm und wird in den Farben Dunkellila, Silber, Gold und Space Schwarz und mit 128 GB, 256 GB, 512 GB oder 1 TB Speicher ab 1.499 Euro angeboten.

AirPods Pro 2 ebenfalls bestellbar

Ebenfalls von heute an lassen sich die neuen Ohrhörer AirPods Pro 2 bei Apple bestellen. Apple hat hier eine Reihe von technischen Verbesserungen integriert, darunter die neue Prozessorgeneration H2, und liefert die Ohrhörer mit einer zusätzlichen, kleineren Passgröße der Ohreinsätze und einer neuen Ladehülle mit Lautsprecher und Trageschlaufe aus. Der Verkaufspreis für die AirPods Pro 2 liegt bei 299 Euro.

Bestellstart auch bei den Providern und Amazon

Mit dem Startschuss von Apple werden die neuen iPhone-Modelle und die AirPods Pro 2 auch bei zahlreichen Apple-Vertriebspartner zur Bestellung angeboten. Bei der Telekom, Vodafone und O2 sowie bei Amazon sind die entsprechenden Vorbereitungen bereits seit gestern gelaufen und mittlerweile hat auch 1&1 mit einer Option zur Vorbestellung nachgelegt.