Banking-Apps: Volksbank macht Probleme, Sparkasse mit neuen Funktionen

Unter anderem wurde die Navigation und damit verbunden der Zugriff auf die Nachrichtenzentrale verbessert, Kunden können den Dunkelmodus der App jetzt auch unabhängig von den Vorgaben in den iOS-Einstellungen anstellen und in der Finanzübersicht lässt sich zusätzlich zum Saldo jetzt auch die Summe aller vorgemerkten Umsätze einsehen.

Insert

You are going to send email to