iPhone 14 Plus bei Amazon – HomePod mini für 89 Euro

Ein schnelles Update noch mit Blick auf die Verfügbarkeit des iPhone 14 Plus. Wir haben ja heute früh gemeldet, dass das letzte der vier neuen iPhone-Modelle in den deutschen Apple-Ladengeschäften auf Lager ist. Wer keine Apple Store in der Nähe hat, kann es inzwischen auch bei anderen Vertriebspartnern von Apple versuchen.

Amazon hat seine Produktseiten aktualisiert und listet das iPhone 14 Plus jetzt ebenfalls in allen Farben als verfügbar. Abhängig von der Lieferadresse ist wird hier auch die Prime-Zustellung noch am morgigen Samstag angeboten.

HomePod mini für 89 Euro

Bei MediaMarkt und Saturn wird zwar derzeit noch keine Verfügbarkeit für das neue iPhone-Modell angezeigt, dafür könnt ihr dort aber gerade den HomePod mini in allen Farben mit 10 Euro Preisabschlag und somit für 89 Euro erhalten.

Je nachdem, welche Farbe ihr wollt, müsst ihr Verfügbarkeit und Preis auf beiden Seiten der ohnehin zum gleichen Konzern gehörenden Elektroketten prüfen: