iPhone 14 Plus bei Apple zur Abholung verfügbar

Mit dem heutigen Verkaufsstart des iPhone 14 Plus hat Apple auch die Verfügbarkeitsanzeige für sein neues Smartphone-Modell überarbeitet. Wer sich noch kurzfristig zum Kauf eines iPhone 14 Plus entscheidet, kann das Gerät noch heute in den Händen halten – zumindest sofern er einen Apple Store in seiner Nähe hat.

Aktuell ist das iPhone 14 Plus in verschiedenen Ausführungen in allen 16 deutschen Apple-Ladengeschäften auf Lager. Die konkrete Verfügbarkeit wird während des Bestellvorgangs über die Apple-Webseite angezeigt und die Geräte können bei einem Onlinekauf alternativ zur Lieferung dann auch direkt zur Abholung in einem Apple Store reserviert werden.

iPhone-Preise quasi nur noch vierstellig

Apple hat das iPhone 14 Plus als Standardmodell mit großem Bildschirm bereits Anfang September vorgestellt. Anders als bei den bereits vom 16. September an verfügbaren restlichen neuen iPhone-Modellen mussten sich am neuen Plus-Modell interessierte Apple-Kunden allerdings einen vollen Monat gedulden, bis das Gerät nun endlich erhältlich ist.

Die Preise für das neue, große iPhone-Modell liegen durch die Bank im vierstelligen Bereich. Für 1.149 Euro gibt es die günstigste Variante mit 128 GB Speicher, wer 256 GB Speicher will muss 1.279 Euro anlegen und das größte Modell mit 512 GB Speicher wird für 1.539 Euro angeboten. Als Farben stehen wie beim regulären iPhone 14 Blau, Violett, Mitternacht, Polarstern und Rot zur Verfügung

Das bereits im März vorgestellte iPhone SE der dritten Generation ausgenommen, ist das „einfache“ iPhone 14 nunmehr das einzige aktuelle iPhone-Modell, das sich noch für einen dreistelligen Betrag kaufen lässt. Allerdings liegt hier auch nur das kleinste Modell mit 128 GB Speicher unter dieser Schwelle, und das dazu mit einem Preis von 999 Euro mehr oder weniger auch nur optisch. Die Preise für die aktuellen Pro-Modelle des iPhone beginnen bei 1.299 Euro, in der größten Speichervariante kostet das iPhone 14 Pro Max dann satte 2.099 Euro.