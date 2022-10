Apple Arcade: Spider Solitaire neu – NBA 2K23 kommt

Mit Spider Solitaire: Card Game+ und Gin Rummy Classic+ von MobilityWare hat Apple Arcade seine ersten Neuzugänge im Oktober zu vermelden. Die vor allem auf Kartenspiele spezialisierten Entwickler können damit bereits auf vier Apps im Angebot von Apple Arcade verweisen.

Spider Solitaire: Card Game+ zählt zu den beliebtesten Kartenlegespielen für iPhone und iPad und zeigt sich besonders freundlich für Einsteiger. Als Anfänger kann man zunächst auch einfachere Varianten spielen, bei denen nur eine oder zwei Farben im Spiel sind. Ziel ist es letztendlich, alle Karten der einzelnen Farben in absteigender Reihenfolge auf Stapeln abzulegen. Ergänzend zum Standardspiel will die Apple-Arcade-Version von Spider Solitaire mithilfe von täglichen Herausforderungen Abwechslung einstreuen.

Das Spiel kommt dank der Möglichkeit, im Hoch- oder im Querformat zu spielen, auch sehr gut mit dem kleineren iPhone-Bildschirm klar. Ergänzend lässt sich die App auch auf dem iPad verwenden – nur der Mac und Apple TV bleiben außen vor.

Gin Rummy Classic+ bringt eine digitale Variante des als Gin Rommé bekannten Kartenspiels auf iPhone und iPad. Die Entwickler betonen, dass sich die App ausdrücklich auch dafür eignet, das Spiel von Grund auf zu erlernen.

NBA 2K23 und noch zwei weitere Neuzugänge im Oktober

Apple hat zudem auch schon die weiteren, für diesen Monat geplanten Spiele-Neuheiten auf Apple Arcade angekündigt. Als nächstes stehen am 14. Oktober das Puzzle-Adventure The Gardens Between, am 18. Oktober die Basketball-Simulation NBA 2K23 als Apple-Arcade-Edition und am 28. Oktober das Stickmuster-Puzzle stich auf dem Programm.

Apples Spiele-Abonnement wird regelmäßig und mit verlängerten Probezeiträumen auch kostenlos angeboten. Aktuell läuft weiterhin eine Aktion, in deren Rahmen man Apple Arcade beim Kauf eines neuen iPhone, Pad, Apple TV oder Mac für drei Monate lang kostenlos erhält (PDF). Der reguläre Preis für das Abo liegt bei 4,99 Euro pro Monat.