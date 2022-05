Apple Music ist jetzt auch in Waze integriert

Waze unterstützt jetzt auch die Navigation mit durch Apple Music bereitgestellte akustische Untermalung. In der Community-basierten Navigations-App finden sich mittlerweile zahlreiche verschiedene Audiodienste integriert. Bereits vor Apple Music waren unter anderem bereits Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn und der Hörbuch-Dienst Audible direkt in der Waze-App verfügbar.

Vorreiter in Sachen Audio-App-Integration bei Waze war Spotify. Der Musikdienst fand sich bereits vor fünf Jahren mit einem eigenen Knopf in die Waze-App eingebaut. Zwischenzeitlich wurde das Angebot dann um diverse weitere Dienste erweitert.

Besseres Nutzererlebnis und mehr Sicherheit

Die Integration von Apps wie Apple Music, Spotify oder Audible soll das Nutzererlebnis mit Waze verbessern und vor allem auch für einen Bonus in Sachen Sicherheit sorgen. Nutzer müssen nicht mehr zwingend zwischen verschiedenen Apps jonglieren, um auf ihre aktuell gespielten Titel oder Wiedergabelisten zuzugreifen. Dergleichen lässt sich per Listenansicht ergänzend zu den per Tastendruck aktivierbaren Bedienelementen für die Wiedergabe von Musik, Hörbüchern oder Radiosendern direkt in Waze einblenden.

Falls doch mal nötig, ist auch der direkte Wechsel zur verbundenen Musik-App unkompliziert über eine Taste am oberen Bildschirmrand möglich. Von dort aus kann man dann einfach wieder zu Waze zurückkehren, indem man auf das blaue GPS-Symbol in der iPhone-Menüleiste tippt.

Welche Audio-App während der Navigation mit Waze angezeigt werden soll, kann man in den Einstellungen der App festlegen. Dort findet sich auch die Möglichkeit, verschiedene hierzulande nicht so populäre Anwendungen für die Zusammenarbeit mit Waze zu aktivieren. Auch könnt ihr über die Audioplayer-Einstellungen von Waze generell festlegen, ob der Knopf zum Einblenden einer Audio-App beziehungsweise damit verbunden auch das jeweils nächste Lied bei der Navigation mit Waze angezeigt werden soll. Wer die Funktion nicht nutzt, blendet sich am besten gleich komplett aus.