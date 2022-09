FRITZ!OS: Labor-Version lässt Telefonate per Handynummer zu

Anwender können hier neue Telefonate über die Mobilrufnummer der SIM-Karte führen . Unterstützt der Tarif der eingelegten Karte das VoLTE-Feature, also die Telefonie per LTE, lässt sich die der SIM zugeordnete Rufnummer über die mit der FRITZ!Box verbundenen Telefone sowohl für ein- als auch für ausgehende Telefonate nutzen. Die neue Funktion unterstützt auch Multi-SIM-Karten, die dann sowohl das eigene Mobiltelefon als auch die mit der FRITZ!Box verbundenen Telefone gleichzeitig zum Klingeln bringen.

Schon etwas länger ist die Laborversion von FRITZ!OS 7.39 für die FRITZ!Box 6850 verfügbar, die sowohl in einer LTE als auch in einer 5G-Variante angeboten wird. Auf den Routern mit Mobilfunk-Kapazitäten führt das neue Betriebssystem eine spannende Funktion ein.

