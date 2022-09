iPhone 14: Längliche „Notch“ dank Bildschirmtrick

Bis zur endgültigen Bestätigung diesbezüglich ist es keine Woche mehr hin. Apple wird sein diesjähriges iPhone-Event am Mittwoch abhalten. Von 19 Uhr an könnt ihr die Vorstellung der neuen Geräte dann im Livestream mitverfolgen und wir sind gespannt, ob und welche Überraschungen der Apple-Chef dann noch in der Tasche hat.

Insert

You are going to send email to