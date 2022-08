iPhone 14 Plus statt iPhone 14 Max?

Auf den ersten Blick klingt die Prognose, dass Apple die Variante des iPhone 14 mit größerem Bildschirm iPhone 14 Plus und nicht iPhone 14 Max nennen wird, eher verwirrend denn plausibel. Nachdem ein wenig Bedenkzeit verstrichen ist, könnten wir uns mit dieser Namensgebung aber durchaus anfreunden.

Das auf Twitter veröffentlichte Foto oben soll eine Apple-Hülle für die kommenden iPhone-Modelle zeigen, und wenngleich derart frühe Foto-Leaks zu Apple-Zubehör keineswegs ausgeschlossen sind – wir haben in der Vergangenheit schon öfter dergleichen gesehen – können wir uns des Eindrucks nicht erwehren, dass der Text hier ins Foto hinein-retuschiert ist.

Bessere Unterscheidung zwischen den Modellen

Eine entsprechende Änderung bei der Namensgebung könnte allerdings durchaus dafür sorgen, dass sich die Standardmodelle des iPhone künftig besser von den Pro-Modellen abgrenzen lassen und würde damit zu den Erwartungen passen, dass sich die Standard- und Pro-Modelle künftig neben der Kameratechnik auch sonst auf die Leistung und verbaute Hardware bezogen deutlicher voneinander unterscheiden.

Apples neues iPhone-Setup wären dann das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus als Standardausführung mit unterschiedlichen Bildschirmgrößen und das iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max mit ebenfalls normalem und großem Bildschirm. Max steht dann eindeutig für das Topmodell des iPhone 14 in jeder Hinsicht. Also Standard – Plus – Pro – Pro Max.

Plus-iPhones gab es früher schon

Die Bezeichnung Plus für die iPhone-Version mit dem größeren Bildschirm dürfte euch bekannt vorkommen. Apple hat diese Art der Namensgebung zwischen 2014 und 2017 damals für die Generationen iPhone 6, iPhone 7 und iPhone 8 genutzt. Dann wurden die X-Modelle, das iPhone X, iPhone XS und iPhone XR dazwischengeschoben und mit dem iPhone XS Max im Jahr 2018 erstmals die Bezeichnung Max statt Plus verwendet. Ein Jahr später kam im September 2019 mit dem iPhone 11 Pro dann das erste mal ein Pro-iPhone in den Handel.