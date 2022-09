tado will Besitzer von Klimaanlagen und Wärmepumpen dabei unterstützen, ihre Stromkosten zu senken. Ein dynamischer oder variabler Stromvertrag vorausgesetzt, soll die neue Zusatzoption tado Balance den Stromverbrauch so steuern, dass die Verbraucher bevorzugt jene Zeiten nutzen, zu denen die Stromkosten am niedrigsten sind.

"In der Regel 38% Einsparung" tado Balance steuert Klimaanlagen an dynamische Strompreise angepasst

