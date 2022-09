iOS überholt Android in den USA: Apple dominiert die aktiv genutzten Geräte

In den Vereinigten Staaten kann Apples iPhone einen Meilenstein für sich verbuchen: Erstmals in der Geschichte des Apple-Smartphones treibt Apples iOS-Betriebssystem über 50 Prozent der aktiv genutzten Geräte an. Googles-Android-Betriebssystem, das auf über 150 Modellen von Apple-Konkurrenten wie Samsung und Lenovo zum Einsatz kommt, wird auf weniger als der Hälfte aller in den USA genutzten Smartphones eingesetzt.

Ein Achtungserfolg, in einer der Regionen weltweit, in denen Apples Smartphone ohnehin am weitesten verbreitet ist. Die langsame Abwanderung von Android-Nutzern hin in das iPhone-Lager könnte sich jedoch auch in weiteren eher wohlhabenden Ländern und Regionen wiederholen.

Zu dieser Einschätzung kommen die Marktanalysten von Counterpoint Research, die eine wichtige Anmerkung zur Statistik machen: Die Zahlen berücksichtigen ausschließlich aktiv genutzte Endgeräte. Also die iPhone-Modelle, die Apples Chefetage als „active installed base“ bezeichnet und damit all jene Geräte meint, die mindestens einmal im Monat eine Verbindung zu Apples Servern aufbauen.

1,8 Milliarden Geräte weltweit

Dazu zählen auch mehrere Jahre alte Geräte, die in der Familie weitergegeben oder im Gebrauchthandel erworben wurden. Üblicherweise werden entsprechende Vergleiche häufig mit Blick auf die im zurückliegenden Jahr oder Quartal abgesetzten Neugeräte durchgeführt – den Fokus auf die „active installed base“ haben wir Apples stetigen Wasserstandsmeldungen zu verdanken. In fast allen Quartalszahlen-Bekanntgaben der vergangenen Monate meldete Apples Finanzchef Luca Maestri, dass die Anzahl der „active installed base“ mal wieder ein Allzeithoch erreicht habe. Jetzt meldet auch die Financial Times: Apple overtakes Android.

Im erste Fiskalquartal 2022 meldete Apple (Mac und iPad mit einbezogen) eine „active installed base“ von weltenweit 1,8 Milliarden Geräten.