Dynamic Island: Erstes Spiel, erste Haustiere und bald erreichbar

Apples Dynamic Island, das mit dem iPhone 14 Pro und dem iPhone 14 Pro Max neu eingeführte Userinterface-Element am oberen Rand des iPhones, hat bereits während der Online-Präsentation im Rahmen des Apple-Events am 7. September für viel Lob aus Reihen der Event-Zuschauer gesorgt. Der Tenor: Endlich lässt Apple wieder etwas mehr Verspieltheit zu.

Folks. When apps minimize into the Dynamic Island when dismissed, they drop into the island differently based on the physics of your “throw”…!

Toss the app straight up, and it’s a normal bounce. But throw a curveball, and the opposite side bulges out to catch.

I LOVE THIS 100% pic.twitter.com/GWjjTDvXZb

— Cabel (@cabel) September 17, 2022