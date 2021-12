Das Video „The Basement“ stellt die Qualität der Videoaufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen in den Fokus. Die Kameras der Pro-Versionen des iPhone 13 zeichnen sich durch besonders große Sensoren und deutlich verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen aus. Im Apple-Video sorgt sich die Hauptdarstellerin mehr um die Bildqualität, als um die beunruhigende Stimme aus dem Off.

Unter der Überschrift „Hollywood in your pocket“ greift Apple drei dem iPhone 13 Pro und dem iPhone 13 Pro Max vorbehaltene Funktionen in amüsanten, allerdings derzeit nur englischsprachig verfügbaren Videos auf. Den Kinomodus, die verbesserte Aufnahmequalität bei schlechten Lichtverhältnissen und den optischen 3-fach-Zoom.

"Hollywood in der Hosentasche" iPhone 13 Pro: Apple-Videos rücken exklusive Kamerafunktionen in den Fokus

Insert

You are going to send email to