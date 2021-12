Wir wünschen euch frohe Weihnachten!

Die kommende Woche zwischen den Jahren werden wir iPhone, iPad und Mac zwar aus der unmittelbaren Reichweite legen, aber nicht ganz ausschalten. Anders formuliert: Auch zwischen den Jahren bleiben wir am Ball, lassen den Kahn aber nur mit halber Kraft fahren. Anfang Januar geben wir dann wieder Vollgas und nehmen euch mit in ein hoffentlich spannendes 2022.

Uns hat das Jahr mit euch jedenfalls wieder jede Menge Spaß gemacht. Entsprechend möchten wir uns gerne für eure regelmäßigen Besuche, die netten Rezensionen für unsere ifun.de-Applikation (über die wir uns wirklich riesig freuen) und euer Engagement bedanken. Auch wenn es in den Kommentaren hin und wieder etwas ruppig zugeht, grundsätzlich trägt die ifun.de-Community ihr Herz am richtigen Platz – das freut uns sehr.

Insert

You are going to send email to