iPhone 12 und iPad Air: Apple verschickt Versandbestätigungen

Wenn ihr das iPhone 12, iPhone 12 Pro oder iPad Air gleich letzten Freitag bestellt habt, stehen die Karten gut, dass ihr das neue Gerät morgen schon in Händen halten könnt. Apple und teils auch die Mobilfunkanbieter sowie sonstige Versandhändler verschicken ihre Versandbestätigungen.

Kunden der Telekom haben zum Teil bereits gestern die Versandbestätigung für ihr neues iPhone erhalten. Seit heute Vormittag verschicken offenbar auch die Onlineshops von Saturn und MediaMarkt entsprechende E-Mails und zu guter Letzt laufen jetzt auch von Apple verschickte Push-Benachrichtigungen zum Versand der Produkte ein.

Wer heute erst seine Versandmitteilung von Apple erhält, muss sich nicht sorgen. Bereits in den letzten Jahren kamen die Apple-Nachrichten teils erst am späten Nachmittag an, die Produkte wurden am ersten Verkaufstag dennoch fristgerecht geliefert.

Apple hat den Produkt-Launch in diesem Jahr aufgeteilt. Seit vergangener Woche kann man die für morgen angekündigten Geräte iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPad Air 4 bestellen. In zwei Wochen geht es dann am 6. November weiter mit den Vorbestellungen für das iPhone 12 mini, das iPad 12 Pro Max und den HomePod mini. Die beiden nächsten iPhone-Modelle werden dann eine weitere Woche später vom 13. November an erhältlich sein, der Verkaufsstart des HomePod mini ist für den 16. November angekündigt.