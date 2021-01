iPhone 12 Pro: „Die einzige Kamera mit Dolby Vision“

Apples neuester Werbespot für das iPhone 12 Pro stellt die Videokamera des Smartphones ins Rampenlicht. Der Hersteller bezeichnet das iPhone 12 Pro als die einzige Kamera, mit der man in Dolby Vision aufnehmen, bearbeiten und wiedergeben kann und hat dabei wohl recht: Natürlich gibt es Dolby Vision auch unabhängig vom iPhone, doch liegen diesen Produktionen meist aufwändige und von der Aufzeichnung getrennte Workflows zugrunde. Das iPhone dagegen verfügt in der Tat neben der passenden Kamera auch über die zum Abspielen und Bearbeiten der Dolby-Vision-Videos nötige Software.

Das iPhone 12 Pro kann Dolby-Vision-Videos mit 4K-Auflösung und bis zu 60 Bildern pro Sekunden aufnehmen. Das sind für ein Smartphone durchaus beeindruckende Werte. Dazu kommt, dass die gesamte Kameratechnik des Geräts im Vergleich zum Vorgänger im Allgemeinen noch einmal deutlich verbessert wurde. Hier müssen allerdings auch die Unterschiede zwischen dem Standardmodell und dem iPhone 12 Pro Max angesprochen werden. Wer tatsächlich die beste in einem iPhone verbaute Videokamera haben will, sollte zum iPhone 12 Pro Max greifen.

Dolby Vision ist genau genommen nur ein Standard, für dessen Nennung wie auch bei vergleichbaren Formaten wie HDR+ oder HDR10 Lizenzgebühren anfallen. Auch Dolby Vision unterstützt die Verarbeitung von markant mehr Bildinformationen als dies bei gewöhnlichen Kameras der Fall ist. Zum Tragen kommt diese Tatsache aber nur dann, wenn dieser Datenbestand auch in der Weiterverarbeitung erkannt wird. Apple hat den Workflow direkt auf dem iPhone darauf hin ausgelegt und die mit der Kamera verbundenen Programme entsprechend aufgerüstet. So lassen sich die mit Dolby Vision aufgezeichneten Videos direkt auf einem iPhone 12 Pro in Apples Fotos-App, iMovie oder Clips bearbeiten.

Natürlich ist der Smartphone-Bildschirm zu klein, um die damit mögliche Bildqualität entsprechend zu würdigen. Wer über Apple TV oder einen AirPlay-fähigen Fernseher verfügt, kann seine in Dolby Vision 4K aufgezeichneten Videos auch direkt vom iPhone auf den großen Bildschirm übertragen.

Apple will mit dem neuen Werbespot „Filme machen wie Filmemacher“ auf diese Funktionserweiterungen hinweisen. Die Rede ist hier ausschließlich vom iPhone 12 Pro, weil dieses den Standardmodellen des iPhone 12 in Sachen Kameratechnik überlegen ist. Im Gegensatz zur Möglichkeit der HDR-Videoaufnahme mit Dolby Vision mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde unterstützen das iPhone 12 und das iPhone 12 mini hier „nur“ 30 Bilder pro Sekunde.