Kameravergleich: iPhone 12 Pro vs. iPhone 12 Pro Max

Rainer Wolf, seines Zeichens iPhone-Filmer und Chef des Zubehörshops Arktis hat sich mit den neuen iPhone-Modellen iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max auseinandergesetzt. Das 13 Minuten lange Video legt einen Fokus auf die in den beiden Geräten verbauten Kameras.

Das größere Max-Modell kommt Apple zufolge mit einer merklich besseren Kamera. So erlaubt diese Aufnahmen mit kleinerer Blendenöffnung und dementsprechend besserer Tiefenschärfe, bietet ein optisches Zoom mit 2,5-facher statt zweifacher Vergrößerung und eine erweiterte Funktion zur Bildstabilisierung.

Wolf zeigt in seinem Video die aus diesen unterschiedlichen Vorgaben resultierenden Unterschiede bei der Aufnahme und will auf diese Weise eine Entscheidungshilfe bei der Wahl zwischen den beiden Modellen bietet. Achtet hierbei aber auch auf die Randbemerkungen, so sollte man nicht unterschlagen, dass das iPhone 12 Pro Max auch über einen leistungsfähigeren Akku verfügt und Apple das Potenzial hat, insbesondere die Bildstabilisierung des großen Modells mithilfe von zukünftigen Softwareupdates weiter zu verbessern.