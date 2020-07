Inkbird IBT-2x: Günstiges iPhone-Grillthermometer mit Display

Wenn ihr ein einfaches Grillthermometer mit App-Anbindung sucht, schaut euch das IBT-2X von Inkbird an. Als Tagesangebot gibt es das mit zwei Sonden und Display ausgestattete Gerät heute noch für 20 Euro.

Wir haben das IBT-2X in der Vergangenheit schon ausführlich vorgestellt. Das Thermometer zeigt die Sondentemperatur auf einem schlichten Display an, lässt sich aber auch mit der App BBQ Go koppeln und dann nicht nur vom iPhone aus konfigurieren, sondern erlaubt auch jederzeit die Temperaturabfrage oder schickt beim Erreichen einer voreingestellten Temperatur Benachrichtigungen.

Unterm Strich ist das IBT-2x eine einfache aber in der Regel ausreichende und zumindest heute auch extrem günstige Lösung für Nutzer, die ein Grillthermometer mit Smartphone-Anbindung suchen. Anwendung findet dergleichen immer dann, wenn es um aufwändigere und langwierige Grill-Jobs geht. Der Komfortgewinn ist nicht zu verachten und preislich kann hier sonst wohl kein Hersteller mithalten. Wer allerdings regelmäßig mit Thermometern arbeitet und auch an einen Einsatz in der Küche denkt, sollte zumindest einen Blick auf den großen Bruder IBT-4XS werfen. Das mit einem Akku ausgestattete Gerät kommt bei uns beinahe öfter als am Grill als Backofenthermometer zum Einsatz und lässt sich dabei bequem per Magnet am Herd anbringen.