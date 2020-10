iPhone 12 mini: YouTuber musste frühen Videovergleich wieder entfernen

Auf YouTube war für kurze Zeit ein erstes Hands-on-Video mit dem neuen iPhone 12 mini verfügbar. Apple war über den vorzeitigen Test offenbar jedoch nicht erfreut, das 40 Minuten lange Video wurde nach kurzer Zeit wieder entfernt. Ein paar Screenshots können wir euch noch liefern.

Veröffentlicht wurde das Ganze von dem in Rumänien populären YouTuber George Buhnici und somit darf man es auch als bestätigt ansehen, dass Apple bereits die ersten Testgeräte an ausgewählte Personen verteilt hat. Ein vergleichsweise früher Zeitpunkt, denn das iPhone 12 mini lässt sich erst von kommender Woche an bestellen und soll ab 13. November ausgeliefert werden. Gewöhnlich erlaubt Apple solche Veröffentlichungen frühestens ein paar Tage vor dem Verkaufsstart, beim iPhone 12 mini werden wir die Vorab-Reviews somit wohl erst am 10. oder 12. November zu sehen bekommen.

Aufgrund der Tatsache, dass das Video rumänisch und ohne Übersetzung vorliegt, können neben den veröffentlichten Screenshot nur oberflächlich auf den Inhalt eingehen. Der YouTuber zeigt sich jedenfalls begeistern von dem neuen Formfaktor und rechnet ganz offensichtlich damit, dass das iPhone 12 mini der Verkaufsschlager unter den vier in diesem Jahr vorgestellten iPhone-Modellen wird.

Buhnici vergleicht das iPhone 12 mini mit den bereits erhältlichen Modellen iPhone 12 und iPhone 12 Pro, sondern hat auch ein (offensichtlich) iPhone 11 Pro Max für den Größenvergleich beiliegen. Wer auf ein kompaktes iPhone mit Face ID aus ist, wird in seiner Entscheidung für das iPhone 12 mini mit diesen Bildern wohl bestätigt.

Werfen wir einen Blick zurück auf unsere iPhone-Umfrage 2020, so haben zumindest die Leser von ifun.de in diesem Jahr weniger Interesse am iPhone mini, als an den standesgemäß populären Pro-Modellen. Hier hat sich das 6,1 Zoll große iPhone 12 Pro als beliebtestes Modell gezeigt und das Kaufinteresse von einem Drittel aller Befragten geweckt. An zweiter Stelle steht das iPhone 12 Pro Max mit 19 Prozent und erst dann folgt das iPhone 12 mini, auf das 15 Prozent aller Umfrageteilnehmer scharf sind.

UPDATE: Das Video ist (wohl vorübergehend) jetzt an anderer Stelle auf YouTube verfügbar: