Neue PlayStation-App mit integrierter Chat-Funktion

Sony hat die PlayStation App einer umfassenden Überarbeitung unterzogen. Zu den damit verbundenen Neuerungen gehören eine integrierte Chat-Funktion sowie die native Integration des PlayStation-Store. Damit verbunden versprechen die Entwickler eine reibungslose Nutzungserfahrung in völlig neuem Design.

Direkt auf dem Startbildschirm der neuen PlayStation-App werden jetzt Infos zu den zuletzt genutzten Spielen und eine Trophäenliste angezeigt, zudem kann man einen Blick auf die aktuellen Aktivitäten der persönlichen PlayStation-Freunde werfen.

Mit Blick auf Letzteres kommt auch die neue Chat-Integration zum Tragen. Die zuvor separat erhältliche App „PlayStation Messages“ ist jetzt direkt in die neue PlayStation-App integriert. Somit ist zum Chatten mit Freunden keine weitere Anwendung auf dem iPhone mehr nötig. Die alte App „PlayStation Messages“ wird künftig dann auch nicht mehr erhältlich sein, vorhandene Nachrichten werden laut Sony automatisch in die neue Anwendung übertragen. Sony hat die Chat-Möglichkeiten innerhalb der App dann auch gleich erweitert. So ist es jetzt möglich, sich in sogenannten Party-Gruppen mit bis zu 15 anderen Freunden über das Mobiltelefon zu unterhalten.

Mit einer neuen Store-Integration will Sony das Suchen im Angebot und das Kaufen von Spielen angenehmer gestalten. Damit verbunden gibt es die Möglichkeit, Spiele und Add-ons per Fernzugriff direkt auf die eigene PlayStation herunterzuladen.

Zusatzfunktionen für die PlayStation 5

Die neue PlayStation-App unterstützt neben der PlayStation 4 auch die neue PlayStation 5. Mit Blick auf dieses Modell hat Sony verschiedene Funktionserweiterungen ergänzt. So kann man die Spiele darauf per Fernzugriff starten, den Speicher auf der Konsole verwalten und sich direkt über die PlayStation-App auf der PS5 anmelden.

In Deutschland wird die PlayStation 5 vom 19. November an erhältlich sein. Sony hat bereits angekündigt, dass die Konsole vom Start weg auch über eine Apple-TV-App verfügt.