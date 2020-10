„The Pathless“: Annapurna-Adventure startet zeitgleich auf PS5, PC und Apple Arcade

Das von den Annapurna-Studios entwickelte Adventure-Spiel „The Pathless“ wird am 12. November zeitgleich für PlayStation, PC und Apple Arcade erscheinen. Die Entwickler bieten den Titel bereits jetzt zur Vorbestellung bzw. zum Vormerken über Apple Arcade an.

In „The Pathless“ übernimmt der Spieler die Rolle einer Jägerin und muss eine verfluchte Insel von der Finsternis befreien:

Um verdorbene Geister zu jagen, müssen die Spieler eine Verbindung zu ihrem Adlergefährten aufbauen, wobei jederzeit Vorsicht geboten ist, um nicht selbst zu Gejagten zu werden. Die Spieler erforschen neblige Wälder voller Geheimnisse, lösen Rätsel in alten Ruinen und werden in epischen Schlachten auf die Probe gestellt. Die Verbindung zwischen der Jägerin und dem Adler und das Schicksal der Welt liegen in den Händen der Spieler.

Die Verfügbarkeit im Rahmen von Apples Spiele-Abo ist bemerkenswert, wird die Windows-Version des Spiels doch mit einem stolzen Preis von 32,99 Euro zur Vorbestellung angeboten. Im Rahmen von Apple Arcade haben Spieler den Entwicklern zufolge die Möglichkeit, „The Pathless“ nicht nur auf dem iPhone und iPad, sondern auch auf dem Mac und Apple TV zu spielen.

Vergangene Woche erst hat Apple eine neue Werbeaktion für Apple Arcade gestartet. Für begrenzte Zeit können Käufer von neuen Apple-Geräten das Spiele-Abo drei Monate lang kostenlos nutzen.