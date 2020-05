Spotify Gruppen-Session: Gemeinsame Live-Wiedergabeliste startet

Spotify stellt mit der Gruppen-Session eine nette Party-Funktion bereit, die ein wenig an iTunes DJ erinnert. Man kann hier gemeinsam mit anderen Nutzern eine Wiedergabeliste verwalten und die Änderungen werden in Echtzeit übernommen – somit beeinflussen alle Teilnehmer direkt die aktuelle Wiedergabe.

Spotify arbeitet schon seit geraumer Zeit an dieser Funktion, einen ersten Screenshot von dem intern „Social Listening“ genannten Feature lieferte Jane Manchun Wong bereits vor einem Jahr. Jetzt stellt Spotify die Funktion nach und nach für alle Nutzer zur Verfügung. Ihr findet die Gruppen-Session, wenn ihr auf dem Wiedergabebildschirm unten links auf die Geräteauswahl tippt und dort ganz nach unten scrollt.

Voraussetzung für das gemeinsame Hören ist ein Premium-Abo von Spotify, und zwar bei allen Teilnehmern, Familienabos sind auch ok. Ein Nutzer kann dann eine gemeinsame Wiedergabeliste erstellen und den Link per Zugangscode teilen. Anschließend kann jeder Teilnehmer die Wiedergabeliste bearbeiten und direkt Einfluss auf das aktuelle Musikprogramm nehmen. Dem US-Magazin Techcrunch zufolge ist die maximale Nutzerzahl pro Liste auf 100 begrenzt, allerdings müssen sich alle Teilnehmer am gleichen Ort befinden.

Spotify stellt die Funktion von heute an nach und nach für alle Nutzer bereit. Das Unternehmen merkt allerdings an, dass es sich um eine Beta-Funktion handle und diese weiter getestet und optimiert werde.