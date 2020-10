iPhone 12 besser vorbestellen. Per App, ohne Zubehör.

In Vorbereitung auf den heutigen Bestellstart von iPhone 12 und iPhone 12 Pro hat Apple den Apple Online Store vor wenigen Minuten vom Netz genommen und wird diesen erst gegen 14 Uhr wieder für Besucher öffnen.

Diesen empfehlen wir mit dem Blick auf die vergangenen Jahre ohnehin die Vorbestellung über die offizielle Apple Store Applikation die anders als der im Browser wartenden Online Store nicht nur deutlich performanter reagierte, sondern die Vorbestellung des eigenen Geräte-Wunsches häufig auch früher als der reguläre Store ermöglichte.

Der Vorsprung, der in den letzten Jahren gerne auch mehr als fünf Minuten betrug, kann je nach Nachfrage auf mehrwöchige Lieferdifferenzen anwachsen. Gerade mit Blick auf die Schrittweise Einführung der neuen iPhone-Modelle in diesem Jahr – das iPhone 12 Pro Max und das iPhone 12 mini werden erst Mitte November in den Markt starten – dürfte es auch um die Verfügbarkeit der beiden Mittelgroßen Modelle nicht optimal bestellt sein.

Zubehör gesondert ordern

Gut beraten ist zudem, wer benötigtes Zubehör nicht mit dem iPhone, sondern in einer zweiten Bestellung wählt und ordert. Zuletzt konnten schlecht verfügbare Ledertaschen den Lieferzeitpunkt des eigentlich lieferbaren iPhone-Modells negativ beeinflussen.

Soll es also unbedingt etwas vom neuen MagSafe-Zubehör sein, dann wählt dieses erst aus, wenn der erste Warenkorb mit der iPhone-Bestellung bereits geordert ist.

Telekom nimmt Bestellungen schon entgegen

Wie ifun.de-Leser mit laufenden TelekomVerträgen berichten, nimmt die Hotline des Bonner Netzbetreibers bereits Bestellungen für das iPhone 12 entgegen. Eine Garantie können wir euch hier jedoch nicht mit auf den Weg geben – der Erfolg hier scheint im Einzelfall vom Sachbearbeiter abhängig zu sein.