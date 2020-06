iPhone 12: Apple soll auf beigelegte Ohrhörer verzichten

Die Wartezeit auf die WWDC-Keynote lässt sich auch mit ein paar iPhone-Gerüchten totschlagen. So liefert Sonny Dickson neue Dummys der kommenden iPhone-12-Modelle und Ming-Chi Kuo legt sich fest: Bei den nächsten iPhones sind keine Ohrhörer dabei.

Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEF — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 21, 2020

Die Dummies auf den Bildern oben dürft ihr nicht mit Apple-Prototypen verwechseln. Vielmehr sollen die Modelle einen besseren Eindruck von der Gehäuseform geben, die uns mit dem iPhone 12 erwartet. Apple soll sich hier ja wieder mehr an dem kantigen Gehäuse orientieren, das wir beispielsweise vom iPhone 4 oder iPhone 5 kennen. Also lasst euch nicht von Unstimmigkeiten, beispielsweise im Zusammenhang mit der Kamera stören. Bereits zuvor waren ähnliche Modelle hier und hier zu sehen.

Dem Analyst Ming-Chi Kuo zufolge wird Apple dem iPhone in diesem Jahr erstmals auch keine Ohrhörer mehr beilegen. Stattdessen sollen die neuen Geräte im Paket mit preisreduzierten AirPods angeboten werden. Kuo wirft diesen Punkt im Zusammenhang mit seinem Ausblick auf neue AirPods-Modelle erneut in die Runde. Demzufolge soll die dritte Generation der AirPods dann in der ersten Jahreshälfte 2021 erscheinen und sich optisch mehr an den AirPods Pro orientieren.

Warten wir’s ab. Mit Blick auf die AirPods sind sich die „Experten“ nicht einig. Die Spekulationen sehen neben den der Gerüchteküche zufolge ja auch noch ausstehenden Over-Ear-Kopfhörern von Apple auch mehrere neue AirPods-Modelle im Anmarsch. Ein günstigeres „Pro-Modell“ soll in der Tat optisch an die AirPods Pro erinnern, jedoch auf die Geräuschunterdrückung verzichten. Zudem ist von einer an die Beats X erinnernden Sportvariante die Rede.