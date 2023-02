Anker Solix: Anker korrigiert Preise deutlich nach unten

Jetzt hat Anker die in Deutschland verlangten Preise nach unten korrigiert . Das Unternehmen hatte in der initialen Pressemitteilung zum Marktstart die Umsatzsteuerbefreiung der Balkonkraftwerke übersehen. Diese ist nun eingepreist. Zudem wurden die neuen Bundle-Preise nach unten gerundet. Damit gelten für die beiden Bundle-Varianten nun die folgenden Werte:

Verfügbar in einer vollschwarzen Premium-Variante und einer einfachen Ausführung im klassischen Solar-Panel-Look, liefert Anker das Bundle mit einer gesonderten iPhone-Applikation frei Haus und zwingt Anwender, als einer der ersten Anbieter überhaupt, so endlich nicht mehr dazu die träge Solarman-App einzusetzen.

Insert

You are going to send email to