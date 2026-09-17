iPhone reagiert nicht mehr
iOS 27: Zwei schnelle Wischgesten legen das iPhone lahm
Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von iOS 27 macht ein kurioser Fehler in sozialen Netzwerken die Runde. Durch eine schnelle Folge von Gesten beim Öffnen von Mitteilungs- und Kontrollzentrum kann das iPhone in einen Zustand geraten, in dem große Teile der Touch-Bedienung nicht mehr reagieren.
Benjamin Mayo von 9to5Mac konnte den Fehler reproduzieren. Wird während der Animation der Mitteilungszentrale nahezu unmittelbar auch das Kontrollzentrum aufgerufen und wieder geschlossen, kann die Bedienoberfläche durcheinandergeraten.
In diesem Zustand lassen sich beispielsweise Home-Bildschirme nicht mehr zuverlässig wechseln und auch Berührungen innerhalb von Apps werden teilweise ignoriert. Selbst der Button zum normalen Ausschalten reagiert unter Umständen nicht mehr.
Kein dauerhafter Schaden
So dramatisch der Effekt aussieht, dauerhaft beschädigt wird das iPhone nicht. Es handelt sich um einen Softwarefehler beziehungsweise Soft-Lock. Ein erzwungener Neustart bringt das Gerät wieder in den normalen Zustand.
Dazu wird bei aktuellen iPhones zunächst kurz die Lauter-, anschließend kurz die Leiser-Taste gedrückt. Danach hält man die Seitentaste so lange gedrückt, bis das Apple-Logo erscheint.
Selbst iOS 27.2 Beta ist betroffen
Interessant ist, dass der Fehler nicht nur in der finalen Version von iOS 27 steckt. 9to5Mac konnte ihn auch noch mit der gerade veröffentlichten ersten Beta von iOS 27.2 reproduzieren.
Ähnliche Fehler bei sich überschneidenden Systemanimationen gab es in der Vergangenheit bereits häufiger. Apple dürfte das Problem daher mit einem kommenden Update beseitigen. Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens oder Fix gibt es bislang nicht.
Bis dahin gilt vor allem: Soll euch jemand unbedingt zeigen wollen, wie man unter iOS 27 besonders schnell zwischen Mitteilungs- und Kontrollzentrum wechselt, könnte dahinter weniger ein Geheimtipp als der derzeit kursierende iPhone-Streich stecken.
Ich habe seit dem Update auf IOS 27 das Problem, dass meine Automationen (unter Kurzbefehle) nicht mehr funktionieren. Weder das WLAN schaltet sich aus, noch starten Apps nach Bluetooth-Verbindungen.
Hat das noch jemand?
Ja weil man die alle neu machen muss, da automationen jetzt auch Kurzbefehle sind.
Ja habe auch das Problem…
Ja, die Automationen in der Kurzbefehle app hat’s komplett zerschossen bei mir. Richtig grauenvoller Rückschritt. Apple sollte viel mehr Fokus darauf richten.
Meine Automationen funktionieren auch nicht mehr und CarPlay wird nicht mehr erkannt.
Du musst die Automationen wieder einschalten in der Kurzbefehle App. Waren bei mir ausgeschaltet. Auf eine Automation klicken und gedrückt halten, dann auf bearbeiten gehn und ganz oben die Automation einschalten. Dann geht es wieder.
Bei mir hatte es schon gereicht, die Kurzbefehle-App zu öffnen und das „Fortfahren“-Fenster zu bestätigen.
Aber ärgerlich war es schon, dass einige Automationen nicht mehr liefen.
Die Texterkennung auf Fotos ist auch im Eimer.
Und warum ist die Vorschau beim Tippen auf der Tastatur nicht mehr mit der gedrückten Taste verbunden? Das irritiert mich. Ich weiß, mann kann das auch deaktivieren, aber ich fand das eigentlich ganz gut.
Also ich meine die „Zeichenvorschau“
Ja, leider auch schon bemerkt, mit beiden Fingern von oben nach unten wischen um den Vorleseassistenten aufzurufen.
Handy kaum noch bedienbar, Akku geht in die Knie, Neustart hat erstmal geholfen .
Habe auch in Safari das Problem das man teilweise nicht wischen kann obwohl es die Funktion auf der Seite her gibt. Muss oftmals neu laden
Auch nach zweimaligem Wechsel zwischen Mail und einer Word-Datei in „Dateien“, wird die Word-Datei nur noch blanko angezeigt und hängt das iPhone kurzfristig auf. (iPhone 15 pro Max)
Das blanko Problem hab ich ebenfalls in verschiedenen Apps
Roberto?
Das is mir die letzten Betas über schon die ganze Zeit aufgefallen. Hatte aber eher den Eindruck, dass teilweise nur einzelne bildschirmbereiche bzw. Buttons nicht mehr gingen. Vereinzelt auch der ganze Bildschirm. War aber mit einem sperren und entsperren immer erledigt. Musste kein einziges Mal das Gerät neustarten.
Dann hast Du die Fehler hoffentlich auch jedesmal an Apple gemeldet, wenn Du schon die Betas benutzt, oder?
Fehler passieren, bei Apple wird es mit Sicherheit eine hervorragende Qualitätskontrolle geben, aber die haben da bestimmt keine Affen sitzen die 16 Stunden am Tag jedes Menü hoch und runter wischen. Wichtig ist in diesem Fall nur, dass es zeitnah behoben wird und nicht erst in iOS 28.
Affen brauchen sie nicht – die haben ja uns.
Und noch einen Bug gefunden.
Bei der Erstellung von Terminen im Kalender wechselt die Schriftfarbe des Event-Namens in einigen Silben von schwarz zu grau, während der Bearbeitung. Es sieht aus als würde man live sehen, wie das LLM hier im Hintergrund arbeitet.
(iPhone 15 pro Max)
Ist mir auch aufgefallen, konnte nichts mit anfangen was es bedeuten sollte
Bei mir stürzt die Kalender App ab, sobald ich ein Event öffnen, das mit iOS 26 erstellt worden ist.
Nutze einen per active Sync verbundenen Kalender von einem Exchange Server.
Neue Events, die mit iOS 27 erstellt worden sind, sind von dem Bug nicht betroffen.
Sehr ärgerlich, für Serien Events, die nun wahrscheinlich neu erstellt werden müssen.
Vielleicht bringt ja der Schalter unter Bedienungshilfen Animation reduzieren etwas? Da ich eh VoiceOver Nutzer bin, habe ich alles, was mit Animation und so weiter zu tun hat eh deaktiviert. Vielleicht hilft das vorübergehend.
Puh, neue Major-Versionen sind inzwischen echt tricky.. deshalb warte ich auf die .1er oder .2er Versionen.
Irgendwie Schade!
Na ja… der weitaus größte Teil der Nutzer wird kein Problem haben. Und Software wird zunehmend komplexer.
Deswegen warte ich immer auf die XX.1-Version.
Die wird schon übersprungen – die xx.2 ist jetzt in der BETA
Ok
Nein, 27.2 ist in der Beta, für die Zwischenupdates, wie 27.01 oder 27.02 gibts keine Beta. Normalerweise erscheint das erste Big Fix Update, also hier 27.01 ca 1 Woche nach dem Major Update
Das ist nicht wirklich, worauf man stolz sein könnte, geschweige denn prahlen. Denn wenn alle es so machen würden, gäbe es nie eine neue Softwareversion.
Besser wäre es, wenn du schreibst, das du es toll findest, das es Menschen gibt, die sich die aktuellste Version holen und helfen, die Bugs zu finden und für alle die Software besser zu machen
Ich weiß warum ich immer mindestens ein Bug Fix Update abwarte bevor ich auf die neue Version update;-)
iOS 27 ist ein Bugfix für alle iOS 26 Versionen. Auf was willst du daher warten? iOS 35?
+ 1
Danke für die Rückmeldungen, dann warte ich mit dem Update noch etwas.
Jupp, derzeit verpasst du nichts.
Ebenso Bug beim Übersetzen: .
Wenn man einen fremdsprachigen Text markiert und über das Kontextmenü „Übersetzen“ auswählt, wird immer die spanische Übersetzung als Standard angezeigt und nicht wie erwartet die deutsche Übersetzung als Standardsprache des Geräts. Man muss dann immer noch Deutsch auswählen.
Unter iOS 26 hat das alles noch wie erwartet funktioniert
Haha ja hier auch. Immer spanisch.
Auf meinem Handy nur beim ersten Verwenden der Funktion. Da hab ich dann auf Englisch umgestellt und seither nimmt er automatisch Englisch.
Das ist zwar ein kurioser Fehler, aber am Ende geht dadurch nichts kaputt.
Generell muss ich sagen, dass 27.0 tatsächlich eine der am rundesten laufenden x.0-Releases überhaupt ist.
Beim Entsperren kommt es auch manchmal zu einer zu schnellen Animation des Öffnens des Homebildschirms. iphone 16 Pro.
Ich kapere hier mal die Kommentarfunktion bzgl. watchOS 27 und Ultra 1. Bin ich der einzige der das Update bekommen hat? In den Nachrichten finde ich ausschließlich Meldungen, dass die Ultra 1 nicht unterstützt wird.
Bist du sicher das du die ultra1 hast? Ansonsten könnte es auch ein Fehler in der Anzeige sein. Beim Update auf iOS27 wurde vielen Leute als Text 26.7 angezeigt. Sowohl im oberen Teil als auch weiter unten.
Wenn in einer Email Links stehen, passiert beim Draufdrücken gar nichts. Erst wenn das iphone (17pro) ins Querformat gedreht wird, klappt es.
Welche Farbe?
Wird Zeit fürs erste Update, peinlich Apple peinlich
Seit iOS 27 regelt das iPhone oftmals die Displayhelligkeit ganz runter. Sehr nervig.
Neu in „Kurzbefehle“
Vereinheitlichte Automationen
Automationen sind nun direkt in deinen Kurzbefehlen integriert, einschließlich der, die du teilst.
Um eine Automation zu erstellen, tippe auf die Taste „Hinzufügen“.
Das ist richtig Schmutz. War früher sehr viel besser! Und das ich am iPhone nun die Automationen vom iPad mit drin habe (und umgekehrt) ist auch deppert.
Typisch Apple vorher testen ist Luxus und nicht nötig!!!! Das machen die Nutzer die Millionen dafür … bezahlen das ist wichtiger.