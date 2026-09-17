iOS 27: Zwei schnelle Wischgesten legen das iPhone lahm

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von iOS 27 macht ein kurioser Fehler in sozialen Netzwerken die Runde. Durch eine schnelle Folge von Gesten beim Öffnen von Mitteilungs- und Kontrollzentrum kann das iPhone in einen Zustand geraten, in dem große Teile der Touch-Bedienung nicht mehr reagieren.

Benjamin Mayo von 9to5Mac konnte den Fehler reproduzieren. Wird während der Animation der Mitteilungszentrale nahezu unmittelbar auch das Kontrollzentrum aufgerufen und wieder geschlossen, kann die Bedienoberfläche durcheinandergeraten.

In diesem Zustand lassen sich beispielsweise Home-Bildschirme nicht mehr zuverlässig wechseln und auch Berührungen innerhalb von Apps werden teilweise ignoriert. Selbst der Button zum normalen Ausschalten reagiert unter Umständen nicht mehr.

Kein dauerhafter Schaden

So dramatisch der Effekt aussieht, dauerhaft beschädigt wird das iPhone nicht. Es handelt sich um einen Softwarefehler beziehungsweise Soft-Lock. Ein erzwungener Neustart bringt das Gerät wieder in den normalen Zustand.

Dazu wird bei aktuellen iPhones zunächst kurz die Lauter-, anschließend kurz die Leiser-Taste gedrückt. Danach hält man die Seitentaste so lange gedrückt, bis das Apple-Logo erscheint.

Selbst iOS 27.2 Beta ist betroffen

Interessant ist, dass der Fehler nicht nur in der finalen Version von iOS 27 steckt. 9to5Mac konnte ihn auch noch mit der gerade veröffentlichten ersten Beta von iOS 27.2 reproduzieren.

Ähnliche Fehler bei sich überschneidenden Systemanimationen gab es in der Vergangenheit bereits häufiger. Apple dürfte das Problem daher mit einem kommenden Update beseitigen. Eine offizielle Stellungnahme des Unternehmens oder Fix gibt es bislang nicht.

Bis dahin gilt vor allem: Soll euch jemand unbedingt zeigen wollen, wie man unter iOS 27 besonders schnell zwischen Mitteilungs- und Kontrollzentrum wechselt, könnte dahinter weniger ein Geheimtipp als der derzeit kursierende iPhone-Streich stecken.