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Vom PC aufs iPhone

Tauchen und Sushi: „Dave the Diver“ jetzt fürs iPhone
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Der vielfach ausgezeichnete Spielehit „Dave the Diver“ ist ab heute auch auf iPhone und iPad erhältlich. Die Mobilversion kann zunächst kostenlos heruntergeladen und angespielt werden. Wer anschließend weitermachen möchte, schaltet das komplette Spiel per In-App-Kauf für 9,99 Euro frei.

DaveTheDiver ScreenShot07

Bereits im Juli hatten wir über die geplante Umsetzung berichtet. Damals wurde noch Ende August als möglicher Veröffentlichungstermin genannt. Entwickler Mintrocket hatte den Start anschließend auf den 17. September verschoben – und hält diesen Termin nun ein.

„Dave the Diver“ kombiniert mehrere Genres. Tagsüber erkundet ihr als Taucher Dave das sogenannte Blue Hole, fangt Fische, sammelt Ressourcen und stoßt dabei auf allerlei Geheimnisse. Am Abend wechselt das Spiel in einen Restaurantbetrieb: Die gefangenen Meerestiere landen auf der Speisekarte eines Sushi-Restaurants, dessen Ausstattung und Angebot nach und nach ausgebaut werden.

Komplette PC-Version für unterwegs

Bei der iPhone- und iPad-Fassung handelt es sich nicht um einen abgespeckten Ableger. Mintrocket spricht von einer vollständigen Portierung der ursprünglichen PC-Version. „Dave the Diver“ hat inzwischen plattformübergreifend mehr als zehn Millionen Exemplare verkauft und kommt bei Steam auf mehr als 130.000 Bewertungen mit einer Zustimmungsrate von 96 Prozent.

Auch zusätzliche Inhalte sind für Mobilgeräte vorgesehen. Zum Start stehen unter anderem das „DREDGE“-Content-Pack und die Erweiterung „In the Jungle“ zur Verfügung. Letztere führt Dave in ein Süßwassergebiet und erweitert das Spiel um neue Geschichten und Aktivitäten.

Für Smartphones angepasst

Für die Touch-Bedienung haben die Entwickler einzelne Spielelemente angepasst. Beim Einschenken von Tee im Sushi-Restaurant kommt beispielsweise der Bewegungssensor des iPhones zum Einsatz. Durch Neigen des Geräts lässt sich die Teekanne entsprechend bewegen. Zudem gibt es verschiedene Darstellungsoptionen und vereinfachte Schnellreisefunktionen.

Die App ist rund 3,3 GB groß und setzt mindestens iOS beziehungsweise iPadOS 13 voraus. Etwas überraschend: Im deutschen App Store wird derzeit nur Englisch als unterstützte Sprache aufgeführt.

Laden im App Store
DAVE THE DIVER
DAVE THE DIVER
Entwickler: Mintrocket
Preis: Kostenlos+
Laden

17. Sep. 2026 um 10:48 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    5 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • 7,99 für die Freischaltung im Spiel selbst :)

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  • Ist die Grafik tatsächlich so pixelig wie in dem Video?

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  • Wieso ist bei dem Spiel das vorletzte Bild im AppStore eigentlich ein Screenshot vom Spiel Balatro von einem anderen Entwickler?

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    • Balatro ist im Rahmen einer Kollaboration in Dave the diver integriert. Kannst du bei der NPC Ramona starten. Das gleiche gilt für das Spiel Potion Craft bei NPC Mushroomer.

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