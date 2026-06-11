Nicht für alle iPhone-Modelle
iOS 27: FaceTime kann zwei iPhone-Kameras gleichzeitig nutzen
Apple erweitert FaceTime mit iOS 27 um eine Funktion, die vor allem bei Videoanrufen mit praktischem Hintergrund interessant werden dürfte. Auf der iOS-27-Vorschauseite listet Apple die Neuerung als „Dual Capture in FaceTime“. Gemeint ist die Möglichkeit, Vorder- und Rückkamera des iPhones gleichzeitig in einem FaceTime-Gespräch zu verwenden.
Apple hat in den letzten Jahren viele Features für FaceTime eingeführt.
Die Funktion wurde von Apple während der Keynote angekündigt. Demnach können Nutzer bei einem FaceTime-Anruf künftig sich selbst und gleichzeitig das zeigen, was gerade vor ihnen passiert. Das eigene Gesicht bleibt also sichtbar, während die Rückkamera zusätzlich das Umfeld, ein Objekt oder eine Situation überträgt.
Im Alltag gibt es dafür viele naheliegende Beispiele. Wer einem Familienmitglied ein technisches Problem zeigen möchte, kann gleichzeitig im Bild bleiben und mit der Rückkamera auf das Gerät, den Bildschirm oder die Verkabelung zeigen. Auch beim Einkaufen, Kochen, Basteln, Reisen oder bei kleinen Ferndiagnosen im Haushalt kann eine zweite Perspektive hilfreich sein.
Zwei Perspektiven in einem Anruf
Dual Capture erinnert an Funktionen, die einige Kamera- und Social-Apps schon länger anbieten. In FaceTime ist die Umsetzung aber besonders naheliegend, weil Videoanrufe oft genau zwischen „Ich will dich sehen“ und „Zeig mir mal, was du siehst“ wechseln. Bislang musste man dafür die Kamera umschalten und verlor jeweils eine Perspektive.
Seit fünf Jahren kann man problemlos Inhalte gemeinsam genießen.
Wohl erst ab iPhone 17
Eine Einschränkung gibt es allerdings. Dual Capture setzt ein iPhone 17 oder neuer voraus. Ältere Geräte sollen die neue FaceTime-Funktion demnach nicht unterstützen. Apple hatte das Feature im letzten Jahr nur für iPhone-17-Modelle für Videoaufnahmen eingeführt, sodass die Einschränkungen nicht ganz unerwartet kommt. In der ersten Beta zu iOS 27 ist die Funktion übrigens noch nicht verfügbar.
Lass mich raten… nicht in der EU?
Was soll das ewige EU-Bashing ohne tiefere Auseinandersetzung, ohne Argumente?! Außer schlechter Stimmung erreichst du so gar nichts.
Ich glaube selbst die letzten Fanboys haben mittlerweile begriffen, dass Apple die US/Rest-Welt Nutzer als Alpha-Tester missbrauchen muss und lächerlicher Weise versucht diese Notwendigkeit der EU zuzuschieben. EU-Bürger und -demokratie feindlich, aber wer erwartet schon mehr von einem Unternehmen, das Trump und Xi egal wohin kriecht.
Was heißt hier EU bashing? Gefühlt jedes Mal wenn Apple irgend etwas Neues rausbringt wird es von der EU angehalten. Verstehe wegen Datenschutz. Es ist auch ein Beta!
Dass die EU es nicht schafft, in vier Monate vor dem iPhone-Launch im September 2026 zu einigen, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar.
Z.b wie letztes Jahr wo wir auf Dezember warten müssten um Live Translation nutzen zu können.
Ein von viele Beispiele… das ist das worüber wir uns ärgern.
Wegen ~Datenschutz~ ;)
Diese Einschränkungen auf iPhone 17 und höher ist doch ein Witz!
Mein iPhone 15Pro ist gut genug für AI aber die 2. Kamera zu nutzen schafft es nicht? Vermutlich zu wenig Rechenleistung – lächerlich!
Du hast dein iPhone 15 Pro damals mit einem definierten Funktionskatalog erworben.
Wieso wird sich ständig beschwert, wenn eine Funktion die Jahre später kommt, nicht für alle Geräte verfügbar ist?
Die meisten Funktionen liefert Apple ja für alle Geräte aus. Einige Hardware Einschränkungen wird es dennoch geben.
*Funktionsumfang
Weil es solche Funktionen bei Konkurrenten seit Jahren gibt. Ich meine mein Samsung Galaxy S3, S4 oder S5 (ja, ich war vor langer Zeit auch mal zwischenzeitlich im anderen Lager unterwegs) hatten schon die Dualcapture Funktion. Zumindest bei Fotos, bei Videos bin ich mir nicht ganz sicher. Das ist aber auch schon 12-14 Jahre her und selbst da ging das schon mit der Hardware. Klar, darf man sich nicht beschweren, weil man das Gerät mit dem zur Zeit des Kaufs verfügbaren Funktionsumfang gekauft hat, aber wenn Apple schon so eine Funktion nachträglich in sein System integriert, warum nicht auch in ein paar Jährchen alte Geräte, wenn es die Hardware zulässt. Niemand wird sich kein neues iPhone kaufen, nur weil das alte plötzlich DualCapture Aufnahmen machen kann. An der Rechenleistung eines iPhone 15 Pro oder 16 Pro kann es ja nun wirklich nicht liegen und da es ab dem iPhone 17 (Nicht Pro) verfügbar ist, so wie ich dem Text entnommen habe, ist das Arbeitsspeicher Argument auch raus. Das iPhone 17 hat genauso 8GB Unified Memory wie das iPhone 15 Pro und 16 Pro. Andere Meinungen sind herzlich willkommen :)
@maxi_Milian: mit deiner Argumentation wäre es also völlig legitim, wenn Apple mit iOS 27 die getrennte Lautstärke für den Wecker und Anrufe etc. erst ab der iPhone 18 Serie einführt… Merkste was?
Die KI wird auf einen Server ausgelagert.
Das Handy selbst müsste im anderen Fall mit 2x 4K Kameras, Live und extra Festures umgehen – bitte flüssig und ohne Latenz. Dazu kommen Ton und verschiedene andere Signale.
In solchen Fällen könnte man die Auflösung auch reduzieren.
Das Hauptproblem ist für mich die häufig schlechte Kommunikation, würde man es Hardwareseitig schlüssig erklären, wäre das Verständnis höher und Spekulationen wie wir sie führen überflüssig.
Ich würde lachen, wenn so einige macOS Funktion, dass MacBook Neo auch nicht packt, weil es ja den iPhone 16 Prozessor verbaut hat und als logische Konsequenz meiner Meinung nach müsste dann auch die Funktion, die das iPhone 16 Pro nicht unterstützt. Auch nicht das MacBook Neo unterstützen mit macOS
Ziemliches Kauderwelsch was du da schreibst. Aber ja, da wird es einiges geben und ist schon jetzt angekündigt. Betrifft aber nicht nur das Neo, sondern auch alle anderen Macs mit M* und nur 8GB Unified Memory. Witzig finde ich das nichtig, sondern ist nur logisch.
Die Funktion kann per se nicht auf dem Neo kommen, da schlicht die zweite Kamera fehlt.