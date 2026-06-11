iOS 27: FaceTime kann zwei iPhone-Kameras gleichzeitig nutzen

Apple erweitert FaceTime mit iOS 27 um eine Funktion, die vor allem bei Videoanrufen mit praktischem Hintergrund interessant werden dürfte. Auf der iOS-27-Vorschauseite listet Apple die Neuerung als „Dual Capture in FaceTime“. Gemeint ist die Möglichkeit, Vorder- und Rückkamera des iPhones gleichzeitig in einem FaceTime-Gespräch zu verwenden.

Apple hat in den letzten Jahren viele Features für FaceTime eingeführt.

Die Funktion wurde von Apple während der Keynote angekündigt. Demnach können Nutzer bei einem FaceTime-Anruf künftig sich selbst und gleichzeitig das zeigen, was gerade vor ihnen passiert. Das eigene Gesicht bleibt also sichtbar, während die Rückkamera zusätzlich das Umfeld, ein Objekt oder eine Situation überträgt.

Im Alltag gibt es dafür viele naheliegende Beispiele. Wer einem Familienmitglied ein technisches Problem zeigen möchte, kann gleichzeitig im Bild bleiben und mit der Rückkamera auf das Gerät, den Bildschirm oder die Verkabelung zeigen. Auch beim Einkaufen, Kochen, Basteln, Reisen oder bei kleinen Ferndiagnosen im Haushalt kann eine zweite Perspektive hilfreich sein.

Zwei Perspektiven in einem Anruf

Dual Capture erinnert an Funktionen, die einige Kamera- und Social-Apps schon länger anbieten. In FaceTime ist die Umsetzung aber besonders naheliegend, weil Videoanrufe oft genau zwischen „Ich will dich sehen“ und „Zeig mir mal, was du siehst“ wechseln. Bislang musste man dafür die Kamera umschalten und verlor jeweils eine Perspektive.

Seit fünf Jahren kann man problemlos Inhalte gemeinsam genießen.

Wohl erst ab iPhone 17

Eine Einschränkung gibt es allerdings. Dual Capture setzt ein iPhone 17 oder neuer voraus. Ältere Geräte sollen die neue FaceTime-Funktion demnach nicht unterstützen. Apple hatte das Feature im letzten Jahr nur für iPhone-17-Modelle für Videoaufnahmen eingeführt, sodass die Einschränkungen nicht ganz unerwartet kommt. In der ersten Beta zu iOS 27 ist die Funktion übrigens noch nicht verfügbar.