Neben den von Apple groß angekündigten Neuerungen von iOS 27“ darf man sich auch auf die eine oder andere kleine Verbesserung freuen. Apple ergänzt sein Betriebssystem für Mobilgeräte mit der kommenden Version um Funktionen, die man sich zum Teil schon viel früher gewünscht hätte. So lässt sich beispielsweise fortan die Lautstärke für Weck- und Hinweistöne separat und zudem unabhängig vom Klingelton anpassen.

Bislang findet sich in den Systemeinstellungen im Bereich „Töne & Haptik“ lediglich ein einzelner Schieberegler, mit dessen Hilfe man gleichzeitig die Lautstärke der Klingel- und Hinweistöne einstellt.

Mehr Kontrolle über die Lautstärke

Unter iOS 27 präsentieren sich diese Einstellungen deutlich vielseitiger. So findet sich hier ein separater Bereich nur für den Klingelton, in dem man neben der Lautstärke für das iPhone-Klingeln auch die gewünschte Klingelton-Variante festlegt. Die Optionen „Mit Tasten ändern“ und „Haptik“ bleiben unverändert und finden sich ebenfalls in diesem Bereich.

Die neuen Alarmton-Einstellungen unter iOS 27

Ergänzend kommen mit der neuesten iOS-Version hier nun die Bereiche „Wecker und Timer“ sowie „Warnmeldungen und Systemtöne“ hinzu. Standardmäßig ist hier jeweils die Option „Lautstärke für Klingelton anpassen“ aktiviert. Somit stellt man zunächst keinen Unterschied zu den Vorgängerversionen fest.

Wecker und Systemtöne getrennt regeln

Wenn man die ab Werk aktivierte Synchronisierung mit der Lautstärke für den Klingelton abstellt, kann man separate Lautstärkeeinstellungen für Wecker und Timer sowie für sonstige Warnmeldungen und Systemtöne hinterlegen.

Eine Ausnahme gilt es dabei zu beachten. Die neuen Einstellungen haben keinen Einfluss auf Wecker mit eigener Lautstärke. Solche Wecker lassen sich über Apple Health einrichten, indem man dort einen Schlafplan erstellt,

Weckeroptionen für einen Schlafplan

Wenn ihr über Apple Health einen Schlafplan erstellt und diesen mit einem Wecker mit eigener Lautstärke verknüpft habt, gilt dessen separate Lautstärkeeinstellung weiterhin.