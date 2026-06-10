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Auch Hinweistöne separat regelbar

iOS 27 erlaubt getrennte Lautstärken für Wecker und Klingelton
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Neben den von Apple groß angekündigten Neuerungen von iOS 27“ darf man sich auch auf die eine oder andere kleine Verbesserung freuen. Apple ergänzt sein Betriebssystem für Mobilgeräte mit der kommenden Version um Funktionen, die man sich zum Teil schon viel früher gewünscht hätte. So lässt sich beispielsweise fortan die Lautstärke für Weck- und Hinweistöne separat und zudem unabhängig vom Klingelton anpassen.

Bislang findet sich in den Systemeinstellungen im Bereich „Töne & Haptik“ lediglich ein einzelner Schieberegler, mit dessen Hilfe man gleichzeitig die Lautstärke der Klingel- und Hinweistöne einstellt.

Mehr Kontrolle über die Lautstärke

Unter iOS 27 präsentieren sich diese Einstellungen deutlich vielseitiger. So findet sich hier ein separater Bereich nur für den Klingelton, in dem man neben der Lautstärke für das iPhone-Klingeln auch die gewünschte Klingelton-Variante festlegt. Die Optionen „Mit Tasten ändern“ und „Haptik“ bleiben unverändert und finden sich ebenfalls in diesem Bereich.

Ios 27 Toene Haptik

Die neuen Alarmton-Einstellungen unter iOS 27

Ergänzend kommen mit der neuesten iOS-Version hier nun die Bereiche „Wecker und Timer“ sowie „Warnmeldungen und Systemtöne“ hinzu. Standardmäßig ist hier jeweils die Option „Lautstärke für Klingelton anpassen“ aktiviert. Somit stellt man zunächst keinen Unterschied zu den Vorgängerversionen fest.

Wecker und Systemtöne getrennt regeln

Wenn man die ab Werk aktivierte Synchronisierung mit der Lautstärke für den Klingelton abstellt, kann man separate Lautstärkeeinstellungen für Wecker und Timer sowie für sonstige Warnmeldungen und Systemtöne hinterlegen.

Eine Ausnahme gilt es dabei zu beachten. Die neuen Einstellungen haben keinen Einfluss auf Wecker mit eigener Lautstärke. Solche Wecker lassen sich über Apple Health einrichten, indem man dort einen Schlafplan erstellt,

Weckeroptionen Health Schlafplan

Weckeroptionen für einen Schlafplan

Wenn ihr über Apple Health einen Schlafplan erstellt und diesen mit einem Wecker mit eigener Lautstärke verknüpft habt, gilt dessen separate Lautstärkeeinstellung weiterhin.
10. Juni 2026 um 12:51 Uhr von chris Fehler gefunden?


    55 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wow, jetzt schon. ( Ironie ) Wurde auch wirklich Zeit. :-)

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  • Ein Urlaubsmodus für den Wecker wäre viel sinnvoller! Dan könnte ich die Wecker pausieren, wenn ich in den Ferien oder krank bin und kann die Weckereinstellungen unverändert lassen

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  • Na endlich. Jetzt vermisse ich noch einen ansteigenden Klingelton,
    Denn nicht jeder hat eine Apple Watch und gerade Frauen haben das Handy oft in der Handtasche.

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  • Toll, was heutzutage alles möglich ist. :-)

    Nee ehrlich … find es gut.

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  • Lautstärke pro App wär noch schöner gewesen. Beispiel Google Maps

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  • Mein Highliht, der zu laute Wecker hat mich schon so lange genervt!

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  • Es ist wirklich bedauerlich, dass grundlegende Funktionen wie diese als Neuheiten präsentiert werden und die Nutzer begeistern. Solche Funktionen sollten selbstverständlich sein und nicht als Besonderheit hervorgehoben werden.

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  • Nein, doch ooooooooooooooooooh!

    …und das vor dem iPhone 20 … wow!

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  • Was heutzutage technisch möglich ist! Wir leben in einer krassen Epoche.

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  • Entschuldigung für etwas off Topic – unfassbar nervig ist das nach dreimal klingeln der AB angeht.
    Ich habe es über alle Kanäle versucht einschließlich Mobilfunkanbieter und GSM-Codes … alle bestätigen mir immer dass es jetzt endlich erledigt sein müsste – Pustekuchen!
    Wer hat den ultimativen Tipp?

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  • Doch schon, nach bald 20 Jahren iPhone. Dass ich das noch erleben darf….

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  • Das verstößt in der EU bestimmt wieder gegen die Datenschutzrichtlinien!!

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  • Na also, Apple hat es immer noch drauf. Irgendwie. Jetzt noch Speicherzugriff, sodass man Zugriff auf seine Daten bekommt und Datenmüll aus allen Apps löschen kann und schon wäre Apple nur noch ca. 10 Jahre hinterher.

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  • Checke ich nicht. Ich kann die Lautstärke vom Wecker schon seit paar Jahren separat einstellen.

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  • Oh my Lord! Es ertönte die siebte Posaune, Kröten regneten vom Himmel herab…

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  • Bei noch jemanden, dass man die Wecker Lautstärke nicht aufs Minimum reduzieren kann? Stellt sich immer wieder zurück. Super ätzend

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    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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