Auch Hinweistöne separat regelbar
iOS 27 erlaubt getrennte Lautstärken für Wecker und Klingelton
Neben den von Apple groß angekündigten Neuerungen von iOS 27“ darf man sich auch auf die eine oder andere kleine Verbesserung freuen. Apple ergänzt sein Betriebssystem für Mobilgeräte mit der kommenden Version um Funktionen, die man sich zum Teil schon viel früher gewünscht hätte. So lässt sich beispielsweise fortan die Lautstärke für Weck- und Hinweistöne separat und zudem unabhängig vom Klingelton anpassen.
Bislang findet sich in den Systemeinstellungen im Bereich „Töne & Haptik“ lediglich ein einzelner Schieberegler, mit dessen Hilfe man gleichzeitig die Lautstärke der Klingel- und Hinweistöne einstellt.
Mehr Kontrolle über die Lautstärke
Unter iOS 27 präsentieren sich diese Einstellungen deutlich vielseitiger. So findet sich hier ein separater Bereich nur für den Klingelton, in dem man neben der Lautstärke für das iPhone-Klingeln auch die gewünschte Klingelton-Variante festlegt. Die Optionen „Mit Tasten ändern“ und „Haptik“ bleiben unverändert und finden sich ebenfalls in diesem Bereich.
Die neuen Alarmton-Einstellungen unter iOS 27
Ergänzend kommen mit der neuesten iOS-Version hier nun die Bereiche „Wecker und Timer“ sowie „Warnmeldungen und Systemtöne“ hinzu. Standardmäßig ist hier jeweils die Option „Lautstärke für Klingelton anpassen“ aktiviert. Somit stellt man zunächst keinen Unterschied zu den Vorgängerversionen fest.
Wecker und Systemtöne getrennt regeln
Wenn man die ab Werk aktivierte Synchronisierung mit der Lautstärke für den Klingelton abstellt, kann man separate Lautstärkeeinstellungen für Wecker und Timer sowie für sonstige Warnmeldungen und Systemtöne hinterlegen.
Eine Ausnahme gilt es dabei zu beachten. Die neuen Einstellungen haben keinen Einfluss auf Wecker mit eigener Lautstärke. Solche Wecker lassen sich über Apple Health einrichten, indem man dort einen Schlafplan erstellt,
Weckeroptionen für einen Schlafplan
Wenn ihr über Apple Health einen Schlafplan erstellt und diesen mit einem Wecker mit eigener Lautstärke verknüpft habt, gilt dessen separate Lautstärkeeinstellung weiterhin.
Wow, jetzt schon. ( Ironie ) Wurde auch wirklich Zeit. :-)
Der Fortschritt ist nicht mehr aufzuhalten….!
Dass ich das noch erleben darf.. „one more thing“
Da muss es doch wieder tosenden Beifall für geben.
;-) Das IOS feature wird mein Haupt-Upgrade-Grund.
Ich könnte weinen vor Glück…
Totaler Wahnsinn, ich weine vor Glück! Wie oft hat mich das schon verrückt gemacht.
Da hat wohl jemand bei Apple den Weckruf gehört…
Vielleicht gibt es ja auch bald eine echte Analoguhr im Sperrbildschirm tagsüber ;)
Hatte schon mein Nokia N95. Aber jetzt endlich auch bei Apple angekommen :-)
Wie krass! Nach fast 20 Jahren!
W. A. H. N. S. I. N. N. !
Nur Verfügbar ab iPhone 17… :p
Aber nur für die USA ;)
ymmd :D :D
Steve würde im Grab vor Freude Rumba tanzen.
Ein Urlaubsmodus für den Wecker wäre viel sinnvoller! Dan könnte ich die Wecker pausieren, wenn ich in den Ferien oder krank bin und kann die Weckereinstellungen unverändert lassen
Geht evtl. über Fokus.
Könnte man sowas nicht über einen Fokus „basteln“?
Den jeweiligen Wecker mit dem kleinen Button von on auf off stellen reicht dir nicht?
+1
Kannst dir ja einen Kurzbefehl basteln, der anhand deiner Position (zu Hause oder nicht) den Wecker stellt oder deaktiviert. Mit Apples KI soll es ab Herbst noch einfacher werden – zumindest in den USA.
Gott sei Dank. Ich müsste aber erst mal nach einem Flug in die USA schauen. Verrückte Welt!
Na endlich. Jetzt vermisse ich noch einen ansteigenden Klingelton,
Denn nicht jeder hat eine Apple Watch und gerade Frauen haben das Handy oft in der Handtasche.
Einen, der lauter wird? Dann hört man den in der Handtasche doch noch später
Wenn er erst in der normalen Lautstärke klingelt und dann immer lauter wird hört man ihn doch dann besser
Toll, was heutzutage alles möglich ist. :-)
Nee ehrlich … find es gut.
Lautstärke pro App wär noch schöner gewesen. Beispiel Google Maps
Das vermisse ich auch total. Verrückt, dass es die Einstellung nicht gibt.
Aber nicht in der EU (hahaha)
Hehe xD
Mein Highliht, der zu laute Wecker hat mich schon so lange genervt!
Es ist wirklich bedauerlich, dass grundlegende Funktionen wie diese als Neuheiten präsentiert werden und die Nutzer begeistern. Solche Funktionen sollten selbstverständlich sein und nicht als Besonderheit hervorgehoben werden.
Warum nicht? Es ist halt eine Neuerung und wurde seitens Apple auch gar nicht so grossartig bekannt gegeben. Hier wurde diese kleine Neuerung hervorgehoben. Passt doch.
Wird eben nicht als neu präsentiert.
Ich will einen slider für den Bilder Cache ….
Teeechnologiaa….
Rocket science!
Nein, doch ooooooooooooooooooh!
…und das vor dem iPhone 20 … wow!
Was heutzutage technisch möglich ist! Wir leben in einer krassen Epoche.
Entschuldigung für etwas off Topic – unfassbar nervig ist das nach dreimal klingeln der AB angeht.
Ich habe es über alle Kanäle versucht einschließlich Mobilfunkanbieter und GSM-Codes … alle bestätigen mir immer dass es jetzt endlich erledigt sein müsste – Pustekuchen!
Wer hat den ultimativen Tipp?
Hadere gerade damit auch: 2909 anrufen, oder gleich beim Anbieter. Und wichtig: Vorher die Live-Voicemail ausschalten! Mit der kann man gar nichts verstellen…
Eine richtige Lösung gibt es für die Live-Voice-Mail scheinbar nicht. Lediglich eine Behelfslösung konnte ich finden: https://communities.apple.com/de/thread/255912678?sortBy=rank
Ganz herzlichen Dank euch beiden!
Dann bin ich zumindest nicht allein – habe das mit der Behelfslösung leider auch ohne Erfolg ausprobiert! Und sogar wiederholt um einen Fehler meinerseits halbwegs auszuschließen. Ätzend!
Bin mir aber auch tatsächlich sicher dass es Leid dieser Live Geschichte so ist.
Vielleicht zaubert iOS 27 ja dafür auch noch einen Schalter!
Doch schon, nach bald 20 Jahren iPhone. Dass ich das noch erleben darf….
Finally.
Das verstößt in der EU bestimmt wieder gegen die Datenschutzrichtlinien!!
Ach ja EU-Bashing ist ja soooo cool!
Das ich das noch erleben darf!
Na also, Apple hat es immer noch drauf. Irgendwie. Jetzt noch Speicherzugriff, sodass man Zugriff auf seine Daten bekommt und Datenmüll aus allen Apps löschen kann und schon wäre Apple nur noch ca. 10 Jahre hinterher.
US only?
Checke ich nicht. Ich kann die Lautstärke vom Wecker schon seit paar Jahren separat einstellen.
Wo denn?
Über die Schlafpläne.
Was mit der KI alles möglich ist……..
Oh my Lord! Es ertönte die siebte Posaune, Kröten regneten vom Himmel herab…
Bei noch jemanden, dass man die Wecker Lautstärke nicht aufs Minimum reduzieren kann? Stellt sich immer wieder zurück. Super ätzend