iOS 18.2 geht in die Beta-Phase: Neuerungen für „Apple Intelligence“

Nachdem wir in wenigen Tagen die finale Freigabe von iOS 18.1 sehen werden – alle Zeichen deuten hier bislang auf Montag – bereitet Apple bereits das nächste „Punkt-Update“ für das iPhone-Betriebssystem vor. Bei Apple registrierte Entwickler haben jetzt die Möglichkeit, eine erste Vorabversion von iOS 18.2 zu installieren.

Ihr könnt von dieser sehr frühen Beta aber getrost noch die Finger lassen. Nicht nur, weil wir iOS 18.2 in seiner finalen Version nicht vor Dezember sehen werden, sondern vor allem, weil sich das Update vorrangig um weitere Funktionen und Verbesserungen für „Apple Intelligence“ kümmert, und die Apple-KI in Europa bislang nicht verfügbar ist.

Apple hat bereits im September angekündigt, dass seine KI-Funktionen schrittweise in iOS Einzug halten. Für iOS 18.2 sollen unter anderem der Emoji-Baukasten „Genmoji“ und die KI-Bildgeneratoren „Image Playground“ und „Image Wand“ in das Betriebssystem Einzug halten. Zudem soll iOS 18.2 eine erste Version der Anbindung von ChatGPT an Apples eigene KI-Umsetzung bieten.

Neue KI-Funktionen mit iOS 18.2

„Image Playground“ sieht Apple als Werkzeug, um schnell und einfach kreative und originelle Bilder zu erstellen. Wie von anderen KI-Umsetzungen bekannt, können die Bilder auf einer Textbeschreibung oder auch Vorlagen wie eigenen Fotos basieren. Der Stil lässt sich dabei der Verwendung entsprechend anpassen, sodass er beispielsweise zu einem Nachrichten-Thread, einem Freeform-Board oder einer Folie in Keynote passt.

„Genmojis“ sind selbst erstellte Emojis, die man per Tastatureingabe oder auch unter Zuhilfenahme von Fotovorlagen nach eigenen Vorstellungen generieren kann.

Mit „Image Wand“ kann man eine Skizze in der Notizen-App in ein darauf basierendes Bild umwandeln. Man zeichnet hierfür einfach mit dem Finger oder dem Apple Pencil einen Kreis um die Vorlagenskizze. Alternativ kann man auch leeren Raum einkreisen, und „Image Wand“ verwendet dann den umgebenden Kontext, um ein Bild zu erstellen.

Neue Sprachen für „Apple Intelligence“

Über diese Funktionen hinaus bringt iOS 18.2 auch neue Englisch-Varianten für Apples KI-Umsetzung. Fortan unterstützt „Apple Intelligence“ auch in Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland und Südafrika gesprochenes Englisch.