Optionales Querformat
Apple bereitet iOS-Darstellung auf faltbares iPhone vor
Auch wenn Apple das für den Herbst erwartete iPhone Fold bislang nicht bestätigt hat, scheinen die bereits verfügbaren ersten Vorschauversionen von iOS 27 und macOS 27 Golden Gate zu enthüllen, wie Inhalte für den großen Innenbildschirm des Klapptelefons dargestellt werden.
Einen frühen Ausblick darauf gewährt uns die hierzulande nicht verfügbare Funktion iPhone Mirroring. Damit kann der Bildschirminhalt eines iPhones auf dem Mac gespiegelt werden. Entwickler, die bereits iOS 27 und macOS 27 installiert haben, sind auf eine bemerkenswerte Neuerung bei der Anzeige auf dem Mac gestoßen.
New in macOS 27:
You can now resize iPhone mirroring to look like an iPad display pic.twitter.com/8rVy7aTCYd
— Aaron (@aaronp613) June 8, 2026
Bislang wurde beim iPhone Mirroring stets ein im Seitenverhältnis nicht veränderbares Duplikat des iPhone-Bildschirms auf dem Mac angezeigt. Mit den neuen Versionen der Apple-Betriebssysteme ist es jedoch möglich, diese Bildschirmanzeige in der Breite aufzuziehen, sodass man eine Querformat-Darstellung erhält, die den erwarteten Proportionen des Innenbildschirms des iPhone Fold entsprechen dürfte.
iPad-Layout als Standard
Welche Inhalte auf dem großen Bildschirm erscheinen, können Entwickler wohl beeinflussen. Offenbar ist von Apple vorgesehen, dass beim Wechsel ins Querformat standardmäßig auf ein iPad-Layout zugegriffen wird, sofern dies verfügbar ist. Entwickler haben aber auch die Möglichkeit, hier spezifische Ansichten zu hinterlegen.
Well! You can now resize iPhone Mirroring to ANY size! (on an iOS 27-compiled app)
Foldable iPhone is so coming LOL
it doesn't switch to iPad layout though, which is weird… now I am scared for foldable iPhone pic.twitter.com/B9hjxuXWH5
— Dylan (@DylanMcD8) June 8, 2026
Apple ist im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz auf die neue Funktion eingegangen und hat erweiterte Simulationsoptionen für die neuen Ansichtsvarianten angekündigt, die künftig innerhalb der Standard-Entwicklerwerkzeuge verfügbar sind.
iOS-Code verweist auf Faltmechanismus
iOS 27 framework references “foldState” and “angleDegrees” but I’m sure that’s nothing pic.twitter.com/PcYNVvymms
— sam henri gold (@samhenrigold) June 8, 2026
Passend dazu und zu den Erwartungen an das iPhone Fold sind im Code der ersten Vorabversion von iOS 27 inzwischen auch konkretere Hinweise auf einen klappbaren Bildschirm aufgetaucht. Dort ist unter anderem die Rede von einem Faltzustand („foldState“) und dem Öffnungswinkel („angleDegrees“).
Es gibt auch kein Geld von mir für den nächsten Abklatsch des iPhone X. Auch ich Idiot lerne irgendwann
+1
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Es werden jetzt zwei in einem Gerät, Kauf den ScheißXD
Tatsächlich?
Verkaufen sich diese Samsung-Gurken so gut, dass man auf dieses kaputte Pferd aufsteigen muss?
In Asien? Aber holla.
Rest der Welt? Meh.
Wie viel macht der Rest der Welt an Umsatz aus? Das würde mich interessieren…
Ich steige gerne auf
Wer will und kann, der soll. Spannend werden dann die Kommentare.
Die sind doch schon immer wieder aufs Neue spannend und spiegeln die Gesellschaft ganz gut. Es zählt nur noch die eigene Meinung und Ansicht, alle die dieser nicht folgen sind beschränkt, Idioten und sonstiges, was man hier oft liest. Alles was man selbst nicht gut findet oder den eigenen Horizont übersteigt, hat keinerlei Daseinsberechtigung.
Guter Kommentar, danke,
Ich sehe das genauso!
Hehe gute getroffen
Kommt das Klapp iPhone auch nicht in die EU wegen DMA? Frag für einen Freund.
Doch, kommt es.
Aber du darfst es nicht aufklappen.
Solange sie auch die bisherigen Formate anbieten, kann ich damit leben. Der Markt entscheidet – siehe z.B. TouchLeiste auf den alten Macs…
Jetzt wettern alle dagegen und wenn es dann ans Vorbestellen geht, ist die „Gurke“ in 5 Minuten ausverkauft und hat eine Lieferzeit von 3 Monaten. Wetten?1 Auch bei über 2000€ UVP.
Dass die Verfügbarkeit von Apple abhängt und nicht von der Nachfrage ist ja bekannt. Somit hast du die Wette schon gewonnen.
Vielleicht gibt’s diesmal aber noch nen schöne Umhängetasche und ein Premium Putztuch dazu
Iiiiiii abartig
Ob sich ein Iphone Fold verkaufen lässt hängt von Dicke und Gewicht und Verarbeitung ab.
Niemand schleppt ein Ziegelstein mit sich herrum.
Siehe auch Apple AR Brille die an Science Fiction Comic von 1960 errinert
Wenn das Ding aber schlank und rank ist , leckt sich jeder die Finger nach ab
Marko… Die Leute kaufen sich einen 600 Euro Kopfhörer von Apple nur, damit andere Leute wissen, dass sie sich einen 600 Euro Kopfhörer von Apple leisten können.
Natürlich wird das Fold ein absoluter Kassenschlager aus dem hier genannten Grund.
Optik und Funktion sind dabei erstmal zweitrangig…
Und wieviele Leute nicht mit Geld umgehen können, weil es in der Schule nicht gelehrt wird, ist ja auch bekannt. Das lernt man dann entweder von seinen Eltern oder anderen klugen Leuten, oder eben nie.
Es geht nur ums „Gesehenwerden“.
Das nennt sich Leasinggesellschaft
Ich hoffe nicht, daß es zu schwer wird. Finde mein 15proMax (mit Lederhülle) schon recht schwer und klotzig. Ja, ich wollte ein größeres Modell daher selbst schuld. Aber ich denke, das Gerät ist nicht für die Hosen-oder gar Jackentasche gedacht oder?