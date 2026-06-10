Auch wenn Apple das für den Herbst erwartete iPhone Fold bislang nicht bestätigt hat, scheinen die bereits verfügbaren ersten Vorschauversionen von iOS 27 und macOS 27 Golden Gate zu enthüllen, wie Inhalte für den großen Innenbildschirm des Klapptelefons dargestellt werden.

Einen frühen Ausblick darauf gewährt uns die hierzulande nicht verfügbare Funktion iPhone Mirroring. Damit kann der Bildschirminhalt eines iPhones auf dem Mac gespiegelt werden. Entwickler, die bereits iOS 27 und macOS 27 installiert haben, sind auf eine bemerkenswerte Neuerung bei der Anzeige auf dem Mac gestoßen.

New in macOS 27: You can now resize iPhone mirroring to look like an iPad display pic.twitter.com/8rVy7aTCYd — Aaron (@aaronp613) June 8, 2026

Bislang wurde beim iPhone Mirroring stets ein im Seitenverhältnis nicht veränderbares Duplikat des iPhone-Bildschirms auf dem Mac angezeigt. Mit den neuen Versionen der Apple-Betriebssysteme ist es jedoch möglich, diese Bildschirmanzeige in der Breite aufzuziehen, sodass man eine Querformat-Darstellung erhält, die den erwarteten Proportionen des Innenbildschirms des iPhone Fold entsprechen dürfte.

iPad-Layout als Standard

Welche Inhalte auf dem großen Bildschirm erscheinen, können Entwickler wohl beeinflussen. Offenbar ist von Apple vorgesehen, dass beim Wechsel ins Querformat standardmäßig auf ein iPad-Layout zugegriffen wird, sofern dies verfügbar ist. Entwickler haben aber auch die Möglichkeit, hier spezifische Ansichten zu hinterlegen.

Well! You can now resize iPhone Mirroring to ANY size! (on an iOS 27-compiled app) Foldable iPhone is so coming LOL it doesn't switch to iPad layout though, which is weird… now I am scared for foldable iPhone pic.twitter.com/B9hjxuXWH5 — Dylan (@DylanMcD8) June 8, 2026

Apple ist im Rahmen seiner Entwicklerkonferenz auf die neue Funktion eingegangen und hat erweiterte Simulationsoptionen für die neuen Ansichtsvarianten angekündigt, die künftig innerhalb der Standard-Entwicklerwerkzeuge verfügbar sind.

iOS-Code verweist auf Faltmechanismus

iOS 27 framework references “foldState” and “angleDegrees” but I’m sure that’s nothing pic.twitter.com/PcYNVvymms — sam henri gold (@samhenrigold) June 8, 2026

Passend dazu und zu den Erwartungen an das iPhone Fold sind im Code der ersten Vorabversion von iOS 27 inzwischen auch konkretere Hinweise auf einen klappbaren Bildschirm aufgetaucht. Dort ist unter anderem die Rede von einem Faltzustand („foldState“) und dem Öffnungswinkel („angleDegrees“).