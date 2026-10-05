Broadcasts 4.0: Radio-App wechselt vom Einmalkauf zum Abo

Mit Broadcasts steht eine unserer langjährigen Empfehlungen für schlichtes Internetradio in Version 4.0 bereit. Die App war bislang vor allem deshalb attraktiv, weil sie auf allen wichtigen Apple-Plattformen lief, die eigene Senderbibliothek per iCloud synchronisierte und nach einem einmaligen Kauf dauerhaft freigeschaltet war. Genau dieser letzte Punkt ändert sich nun: Neue Nutzer zahlen künftig 1,99 Euro pro Monat oder 12,99 Euro pro Jahr.

Der Wechsel fällt auch deshalb auf, weil Broadcasts zuletzt nur sparsam aktualisiert wurde. 2025 erschienen zwei Updates, 2026 bis zur Freigabe von Version 4.0 ebenfalls zwei. Schon mit Version 3.0 gehörten iCloud-Abgleich, CarPlay, Sendersuche und die plattformübergreifende Nutzung zum Kernangebot.

Große Überarbeitung, neues Bezahlmodell

Version 4.0 bringt eine überarbeitete Oberfläche für Liquid Glass, eine neue Suche mit Genre- und Kartenansicht sowie Offline-Caching, einen Now-Playing-Bereich für Mac und iPad und Live-Transkriptionen in mehreren Sprachen. Hinzu kommen Visualizer, iPad-MiniPlayer, Menüleistensteuerung unter macOS und ein durchsuchbarer Shazam-Verlauf.

Entwickler Steve Troughton-Smith bezeichnet die Veröffentlichung als größte Aktualisierung der App bislang. Nach seinen Angaben stecken mehr als ein Jahr Arbeit darin. Die Live-Transkription arbeitet mit einem On-Device-Modell. Unter macOS lässt sich Siri anschließend nach Kontext zu erkannten Namen oder Themen fragen.

Konkurrenz bleibt beim schlanken Radioansatz

An Alternativen mangelt es inzwischen nicht. RadioX verbindet eine große Senderauswahl mit Favoriten, Equalizer und CarPlay. Pladio setzt ebenfalls auf werbefreies Radio, eigene Stream-Adressen und iCloud-Synchronisation. Auf dem Mac steht zudem unsere kostenlose Menüleisten-App Radiobar bereit, die sich auf Favoriten, Sendersuche und schnelle Wiedergabesteuerung konzentriert.

Für bisherige Käufer von Broadcasts ändert sich zunächst nichts. Wer die App schon vor Version 4.0 einmalig freigeschaltet hat, soll laut Troughton-Smith weiterhin ohne Abo versorgt werden. Eine Garantie für Updates auf unbegrenzte Zeit verbindet er damit allerdings nicht.

Neue Nutzer können Broadcasts weiterhin kostenlos verwenden. Für eine unbegrenzte Bibliothek und das Hinzufügen beliebig vieler eigener Stationen ist künftig das Abo erforderlich. Damit verliert die App einen Teil ihres bisherigen Reizes. Die breite Unterstützung von iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Vision Pro, Apple TV und CarPlay bleibt zwar erhalten, ein zusätzlicher laufender Dienst, der das neue Bezahlmodell unmittelbar erklärt, ist im App-Store-Eintrag jedoch nicht erkennbar.