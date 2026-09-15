Kleine Funktionen mit Nutzwert
iOS 27 entdecken: 27 versteckte Neuerungen zum Ausprobieren
Seit gestern steht iOS 27 zum Download bereit. Abseits der großen Ankündigungen stecken darin zahlreiche Änderungen, die man leicht übersieht. Wer das Update bereits installiert hat, kann sich mit diesen 25 Punkten auf Entdeckungstour begeben.
Einstellungen, Kamera und Kommunikation
1. Uhr verkleinern: In der Sperrbildschirm-Anpassung lässt sich die Uhr kompakter darstellen.
2. Musik ausblenden: Den Wiedergabehinweis auf dem Sperrbildschirm einfach wegwischen.
3. Timer schneller starten: Im Kontrollzentrum lässt sich die Dauer direkt einstellen.
4. Kontrollzentrum aufräumen: Verbindungselemente und Fokus-Schalter können kleiner dargestellt werden.
5. WLAN-Typ prüfen: Die Netzwerkdetails zeigen nun beispielsweise an, ob Wi-Fi 7 genutzt wird.
6. Verbindungshilfe aktivieren: Connectivity Assist überbrückt den Wechsel von WLAN auf Mobilfunk.
7. Liquid Glass regeln: Unter „Erscheinungsbild“ lässt sich die Transparenz stufenlos anpassen.
8. Kamera anpassen: Bedienelemente lassen sich hinzufügen, entfernen und neu sortieren.
9. AirPods abstimmen: Bässe, Mitten und Höhen können in den AirPods-Einstellungen angepasst werden.
10. Wecker separat regeln: Alarm- und Timerlautstärke lassen sich vom Klingelton entkoppeln.
11. FaceTime mit zwei Kameras: Dual Capture zeigt Front- und Rückkamera gleichzeitig, sofern beide Teilnehmer iOS 27 und kompatible Geräte nutzen.
12. Einfügen mit einem Tipp: Kopierte Bilder, Links oder Texte erscheinen direkt als Vorschlag über der Tastatur.
13. iMessages erneut senden: Fehlgeschlagene Nachrichten werden automatisch noch einmal übertragen.
Fotos, Safari und die kleinen Alltagshelfer
14. Geteilte Alben durchsuchen: Gemeinsame Fotoalben erhalten Suche und zusätzliche Filter.
15. Mit Emoji reagieren: Fotos und Videos in geteilten Alben unterstützen Reaktionen.
16. Alben verfallen lassen: Gemeinsame Alben können nach 30 Tagen automatisch gelöscht werden.
17. Upload-Link teilen: Andere Nutzer können per Link Bilder zu einem Album beisteuern.
18. Safari-Tabs gruppieren: Geöffnete Seiten werden automatisch nach Webseiten beziehungsweise Kategorien zusammengefasst.
19. CarPlay-Titel vorspulen: Die Wiedergabeposition eines Songs lässt sich endlich direkt verschieben.
20. CarPlay-Mini-Player nutzen: Die laufende Musik bleibt kompakt sichtbar.
21. Kalender-Anhänge ergänzen: Termine können jetzt auch Dateien enthalten.
22. Termine aus Nachrichten übernehmen: Datumsangaben lassen sich sichtbarer direkt zum Kalender hinzufügen.
23. Mail-Erinnerungen auslagern: Zur Wiedervorlage markierte Mails können aus dem Posteingang verschwinden und separat gesammelt werden.
24. Standort zeitlich begrenzen: In „Wo ist?“ lässt sich die Freigabe jetzt für eine individuell festgelegte Dauer aktivieren.
25. Geteilten Standort verstecken: Die eigene Position kann vorübergehend ausgeblendet und später automatisch wieder freigegeben werden.
26. Wetterdaten umschalten: In der Wetter-App lässt sich die Stundenansicht direkt zwischen Temperatur, Niederschlag und Wind wechseln. Die Darstellung gilt auch für die kommenden Tage.
27. Fotos aus geteilten Alben schneller sichern: Einzelne Bilder aus gemeinsamen Alben lassen sich jetzt mit einem direkten Download-Knopf in die eigene Mediathek übernehmen. Der bisherige Umweg über das Teilen-Menü entfällt.
Wer noch tiefer einsteigen möchte, findet im unten eingebetteten Video von Brandon Butch zahlreiche weitere Änderungen und Detailverbesserungen von iOS 27. Dafür sollte man allerdings etwas Zeit mitbringen: Die vollständige Tour durch das neue System dauert knapp zwei Stunden und arbeitet sich durch mehrere hundert größere und kleinere Neuerungen.
Toll, dass es so viele Neuerungen gibt!
Danke für die Tipps.
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21. Kalender-Anhänge ergänzen: Termine können jetzt auch Dateien enthalten.
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Verwende ich seit Jahren. Habe gerade mal geschaut, ob es da etwas Neues gibt, wie bessere Integration, aber nein, alles unverändert.
Hatte mich auch etwas irritiert.
Da kommen z.B. Eintrittskarten oder andere, zu dem jeweiligen Termin passende Dokumente rein. Nutze ich auch schon lange.
Kann ich bestätigen, habe ich auch schon in der Vergangenheit häufig genutzt.
Vielen Dank für die gute Übersicht.
Ist es möglich, Liquid Glass komplett zu deaktivieren?
Schieberegler ganz nach rechts.
Schieb mal den Regler ganz nach rechts. Ist quasi wie deaktiviert.
Den Regler ganz nach rechts schieben sollte helfen
Das was du wahrscheinlich suchst, nennt sich „Transparenz reduzieren“. Gehe zu Einstellungen, Bedienungshilfen, Anzeige & Textgröße > Transparenz reduzieren (Schalter auf Grün).
Und wenn du schon dabei bist scroll mal durch die ganzen Vorschaubilder in der Einstellung für Liquid Glass bis ganz(!) nach unten und lass dich von Moof überraschen!
Onfré, danke
Oha, ein kleines EasterEgg. ;-) Da hat Apple ein „Moof!“ versteckt.
Equalizer nur für iPhone 18 oder ab wann?
Nein. Geht auch vorher. Aber muss halt in Verbindung mit AirPods sein.
Ne geht auch mit einem 16+ mit airpods 4anc
Unter: Einstellungen/ AirPods von R4inB0wD4sh/ Audio & Routing
ist der Equalizer der dritte Einstellungspunkt.
Du musst die AirPods verbunden haben (klappe auf reicht) damit der erste punkt in den Einstellungen auftaucht.
Zudem brauchen die AirPods wohl die aktuellste Firmware
Also die Nummer 21 geht schon seit Jahren so.
Oder ist da noch irgendwas anderes neu dazugekommen?
Danke!
Date dann heute auch mal up.
Wünsche mir Glück ^^
In CarPlay wird der Mini Player aber nicht auf allen Screens angezeigt, oder? Ich bin in Maps und dort war err nicht zu finden. Er ist jeweils in den Wiedergabe Apps wie Podcasts und Musik zu finden. Meiner Meinung nach nicht wirklich hilfreich. Wünschen würde ich mir den Mini Player in jeder App, damit man schnell darauf zugreifen kann.
Noch jemand mit ios27 Probleme mit CAPTCHA’s ?
Lohnt sich ein Update von einem iPhone 11 Pro überhaupt noch? Habe Angst das mein iPhone dann noch langsamer wird.
Im Gegenteil, es sollte wieder richtig schnell werden!
iOS 27 wurde u.a. Extra für ältere iPhones gemacht um diese zu beschleunigen.
Einen Punkt, um die Liste zu ergänzen.
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In der Wallet App können Karten etc. jetzt nativ selbst gestaltet und hinzugefügt werden.
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Das ist eine versteckte aber extrem tolle Möglichkeit.
Warum? Wallet-Einträge müssen validiert/signiert werden, was bislang über Dritte mit anderen Apps ging.
Ab jetzt bleiben die Daten im eigenen Kosmos.
Somit definitiv eine Gewinn an Privatsphäre.
Danke!
Ich muss auch eine große Enttäuschung zum Ausdruck bringen.
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Wieder nichts bei Fotos verbessert.
Bis heute, fast 20 Jahre, keine intelligente Alben.
Dafür gibt es wirklich keine Entschuldigung.
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In der Musik App können sie es auch, klar, da würden es die Anwender nicht akzeptieren, da sie da Geld fürs Abo bezahlen.
Ja, Fotos war früher besser und es gibt kaum Innovationen.
Was für lustige W-LAN Namen habt ihr so?
GehRausSpielen
Gast-WLAN: MartinRouterKing
PW kannste dir denken ^^
Funktioniert bei euch die Kurzbefehle-App? Bei mir öffnet sich die App, bleibt aber weiß oder schwarz, je nach Tageszeit.
Jap. Geht wunderbar
Danke. Mit dem Liquid glas Regler kann man das krasse Abdunkeln der Ordner auf dem Home-Bildschirm verhindern.
Mein Iphone 15 pro Max läuft mit dem Update jedenfalls wieder schön flüssig. Kein Nachziehen, kein Zappeln, einfach sehr flüssig. TOP also. Dachte eigentlich, das Gegenteil passiert.
Mail-Erinnerungen auslagern feier‘ ich!
Ich habe noch gelernt, dass man beim telefonieren Hintergrundgeräusche filtern kann. Während des Telefonats auf den orangeren Punkt klicken und dann das Mikrofon entsprechend einstellen.
Ein Problem habe ich mit der Bildschirmzeit. Nur auf dem iPhone fehlt oft für die Konfiguration beim Kind der PIN Eingabedialog. Manchmal kommt er so nach 1-2 Minuten oder wenn man wild was anderes auswählt.
Ist aber nur auf dem iPhone so, Mac und iPad gehen wunderbar.
Irre ich mich oder übernimmt die Kamera nun auch das zuletzt verwendete Bildformat?
Safari speichert Downloads nun standardmäßig im iCloud-Ordner, nicht auf dem iPhone. Musste ich bei allen Geräten wieder umstellen.