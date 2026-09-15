iOS 27 entdecken: 27 versteckte Neuerungen zum Ausprobieren

Seit gestern steht iOS 27 zum Download bereit. Abseits der großen Ankündigungen stecken darin zahlreiche Änderungen, die man leicht übersieht. Wer das Update bereits installiert hat, kann sich mit diesen 25 Punkten auf Entdeckungstour begeben.

Einstellungen, Kamera und Kommunikation

1. Uhr verkleinern: In der Sperrbildschirm-Anpassung lässt sich die Uhr kompakter darstellen.

2. Musik ausblenden: Den Wiedergabehinweis auf dem Sperrbildschirm einfach wegwischen.

3. Timer schneller starten: Im Kontrollzentrum lässt sich die Dauer direkt einstellen.

4. Kontrollzentrum aufräumen: Verbindungselemente und Fokus-Schalter können kleiner dargestellt werden.

5. WLAN-Typ prüfen: Die Netzwerkdetails zeigen nun beispielsweise an, ob Wi-Fi 7 genutzt wird.

6. Verbindungshilfe aktivieren: Connectivity Assist überbrückt den Wechsel von WLAN auf Mobilfunk.

7. Liquid Glass regeln: Unter „Erscheinungsbild“ lässt sich die Transparenz stufenlos anpassen.

8. Kamera anpassen: Bedienelemente lassen sich hinzufügen, entfernen und neu sortieren.

9. AirPods abstimmen: Bässe, Mitten und Höhen können in den AirPods-Einstellungen angepasst werden.

10. Wecker separat regeln: Alarm- und Timerlautstärke lassen sich vom Klingelton entkoppeln.

11. FaceTime mit zwei Kameras: Dual Capture zeigt Front- und Rückkamera gleichzeitig, sofern beide Teilnehmer iOS 27 und kompatible Geräte nutzen.

12. Einfügen mit einem Tipp: Kopierte Bilder, Links oder Texte erscheinen direkt als Vorschlag über der Tastatur.

13. iMessages erneut senden: Fehlgeschlagene Nachrichten werden automatisch noch einmal übertragen.

Fotos, Safari und die kleinen Alltagshelfer

14. Geteilte Alben durchsuchen: Gemeinsame Fotoalben erhalten Suche und zusätzliche Filter.

15. Mit Emoji reagieren: Fotos und Videos in geteilten Alben unterstützen Reaktionen.

16. Alben verfallen lassen: Gemeinsame Alben können nach 30 Tagen automatisch gelöscht werden.

17. Upload-Link teilen: Andere Nutzer können per Link Bilder zu einem Album beisteuern.

18. Safari-Tabs gruppieren: Geöffnete Seiten werden automatisch nach Webseiten beziehungsweise Kategorien zusammengefasst.

19. CarPlay-Titel vorspulen: Die Wiedergabeposition eines Songs lässt sich endlich direkt verschieben.

20. CarPlay-Mini-Player nutzen: Die laufende Musik bleibt kompakt sichtbar.

21. Kalender-Anhänge ergänzen: Termine können jetzt auch Dateien enthalten.

22. Termine aus Nachrichten übernehmen: Datumsangaben lassen sich sichtbarer direkt zum Kalender hinzufügen.

23. Mail-Erinnerungen auslagern: Zur Wiedervorlage markierte Mails können aus dem Posteingang verschwinden und separat gesammelt werden.

24. Standort zeitlich begrenzen: In „Wo ist?“ lässt sich die Freigabe jetzt für eine individuell festgelegte Dauer aktivieren.

25. Geteilten Standort verstecken: Die eigene Position kann vorübergehend ausgeblendet und später automatisch wieder freigegeben werden.

26. Wetterdaten umschalten: In der Wetter-App lässt sich die Stundenansicht direkt zwischen Temperatur, Niederschlag und Wind wechseln. Die Darstellung gilt auch für die kommenden Tage.

27. Fotos aus geteilten Alben schneller sichern: Einzelne Bilder aus gemeinsamen Alben lassen sich jetzt mit einem direkten Download-Knopf in die eigene Mediathek übernehmen. Der bisherige Umweg über das Teilen-Menü entfällt.

Wer noch tiefer einsteigen möchte, findet im unten eingebetteten Video von Brandon Butch zahlreiche weitere Änderungen und Detailverbesserungen von iOS 27. Dafür sollte man allerdings etwas Zeit mitbringen: Die vollständige Tour durch das neue System dauert knapp zwei Stunden und arbeitet sich durch mehrere hundert größere und kleinere Neuerungen.