Berlin kündigt App für neuen digitalen Schülerausweis an

Berlin will den Schülerausweis noch im laufenden Schuljahr neu aufstellen. Künftig soll das Dokument zugleich als kostenloses Nahverkehrsticket für den Tarifbereich Berlin AB dienen. Schülerausweis und Fahrberechtigung werden damit auf einer Karte zusammengeführt. Ein zusätzlicher Antrag für das Schülerticket soll entfallen. Aktuell läuft das Verfahren an zehn Schulen mit bis zu 7.000 Schülerinnen und Schülern. Im zweiten Schulhalbjahr 2026/2027 ist die Ausweitung auf alle öffentlichen Schulen vorgesehen.

Digitaler Schülerausweis per App geplant

Neben der neuen Plastikkarte kündigt das Land Berlin auch eine freiwillige App-Lösung an. Darüber soll der Schülerausweis künftig digital auf dem Smartphone bereitstehen. Konkrete Angaben zum Starttermin, zum Funktionsumfang oder zur technischen Umsetzung nennt die Senatsverwaltung bislang nicht.

Der Schritt passt zu den breiteren Plänen für digitale Verwaltungsangebote. Auf Bundesebene ist eine Bürger-App als zentraler Zugang zu staatlichen Leistungen vorgesehen. Daneben soll die EUDI-Wallet ab Januar 2027 amtliche Nachweise wie Personalausweis oder Führerschein auf dem Smartphone aufnehmen. Das Digitalministerium beschreibt die Wallet als Grundlage für weitere digitale Behördendienste. Ob der Berliner Schülerausweis später an eine dieser Strukturen angebunden wird, geht aus der Ankündigung nicht hervor.

BVG produziert und verschickt die Ausweise

Grundlage des neuen Verfahrens sind die bereits in der Lehrkräfte-Unterrichts-Schul-Datenbank, kurz LUSD, vorhandenen Stammdaten. Auf dieser Basis sollen die Schülerausweise zentral produziert werden. Herstellung und Versand an die Schulen übernimmt die BVG.

Damit verlagert Berlin einen Teil der bisherigen Arbeit aus den Schulsekretariaten in ein einheitliches Verfahren. Zugleich entfällt die separate Fahrkarte. Nach Angaben des Landes lassen sich dadurch Hunderttausende zusätzliche Plastikkarten einsparen. Die Datenverarbeitung erfolgt beim ITDZ Berlin in einer zentralen, standardisierten und BSI-zertifizierten Infrastruktur.