App auch ÖPNV-Ticket
Berlin kündigt App für neuen digitalen Schülerausweis an
Berlin will den Schülerausweis noch im laufenden Schuljahr neu aufstellen. Künftig soll das Dokument zugleich als kostenloses Nahverkehrsticket für den Tarifbereich Berlin AB dienen. Schülerausweis und Fahrberechtigung werden damit auf einer Karte zusammengeführt. Ein zusätzlicher Antrag für das Schülerticket soll entfallen. Aktuell läuft das Verfahren an zehn Schulen mit bis zu 7.000 Schülerinnen und Schülern. Im zweiten Schulhalbjahr 2026/2027 ist die Ausweitung auf alle öffentlichen Schulen vorgesehen.
Digitaler Schülerausweis per App geplant
Neben der neuen Plastikkarte kündigt das Land Berlin auch eine freiwillige App-Lösung an. Darüber soll der Schülerausweis künftig digital auf dem Smartphone bereitstehen. Konkrete Angaben zum Starttermin, zum Funktionsumfang oder zur technischen Umsetzung nennt die Senatsverwaltung bislang nicht.
Der Schritt passt zu den breiteren Plänen für digitale Verwaltungsangebote. Auf Bundesebene ist eine Bürger-App als zentraler Zugang zu staatlichen Leistungen vorgesehen. Daneben soll die EUDI-Wallet ab Januar 2027 amtliche Nachweise wie Personalausweis oder Führerschein auf dem Smartphone aufnehmen. Das Digitalministerium beschreibt die Wallet als Grundlage für weitere digitale Behördendienste. Ob der Berliner Schülerausweis später an eine dieser Strukturen angebunden wird, geht aus der Ankündigung nicht hervor.
BVG produziert und verschickt die Ausweise
Grundlage des neuen Verfahrens sind die bereits in der Lehrkräfte-Unterrichts-Schul-Datenbank, kurz LUSD, vorhandenen Stammdaten. Auf dieser Basis sollen die Schülerausweise zentral produziert werden. Herstellung und Versand an die Schulen übernimmt die BVG.
Bild: BVG
Damit verlagert Berlin einen Teil der bisherigen Arbeit aus den Schulsekretariaten in ein einheitliches Verfahren. Zugleich entfällt die separate Fahrkarte. Nach Angaben des Landes lassen sich dadurch Hunderttausende zusätzliche Plastikkarten einsparen. Die Datenverarbeitung erfolgt beim ITDZ Berlin in einer zentralen, standardisierten und BSI-zertifizierten Infrastruktur.
Und gleichzeitig ein Handyverbot an Schulen, anstatt Medienkompetenz in den Unterricht zu integrieren.
Genau mein Humor.
Ich habe nie verstanden, warum Kinder einen Schülerausweis oder Schülerticket brauchen. Unter 6 fahren sie kostenlos. Und darüber gibt es eine Schulpflicht. Was sollen sie sonst sein als Schüler? Und die Touristen (Kinder) machen die Tasche nicht voll, dann lieber an den Plastikkarten und der Bürokratie sparen.
+1
Können wir das Geld anstatt für noch ne App die niemand braucht vielleicht dafür verwenden, dass unsere Kinder im Winter, in den Schulen, nicht frieren müssen?!? Nur so’n Gedanke…
und alle Kinder brauchen dann ein Smartphone :-/ da freuen sich bestimmt alle Eltern ;-)
Frage: warum entwickelt jetzt wieder ein Bundesland etwas Stand-alone?
Und später dann 15 weitere Apps… kannst du dir nicht ausdenken… genau wie 256 ePA Apps, zig Ausweis Apps…
Kann Berlin auch etwas umsetzen statt nur ankündigen?
Macht es doch laufend.
Gute Sache und längst überfällig , vor allem logisch.
Berlin würde ich so mal gar keine Digitalen Daten geben wollen
Naja in Bayern oder in den zukünftig von der AfD regierten Ländern wäre ich deutlich besorgter.
Der Föderalismus sollte für das Themengebiet Digitalisierung aufgehoben werden. Es kotzt mich massiv an, dass jedes Bundesland, jede Kommune, jeder Landkreis und jede Stadt ihr eigenes Süppchen kocht und somit eine bundeseinheitliche Interoperabilität verhindert wird.