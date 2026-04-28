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Langsam aber praktisch

Von Zens und Twelve South: Kabelloses Laden direkt an der Steckdose
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Der niederländische Hersteller Zens bietet seinen Ladeadapter für die Steckdose momentan deutlich im Preis gesenkt über Amazon an. Das Zubehör lässt sich dort für 33 Euro statt 50 Euro bestellen. Die Preissenkung hängt möglicherweise mit der zunehmenden Verbreitung von mit Qi2.2 kompatiblem Zubehör zusammen. Damit lassen sich Smartphones deutlich schneller kabellos laden. Ein darauf basierender Lademagnet für die Steckdose ist uns bislang aber noch nicht bekannt.

Zens

Langsam aber praktisch

Die maximal 7,5 Watt Ladeleistung des Zens-Adapters fallen dagegen natürlich deutlich langsamer aus. Praktisch kann eine solche Ladefläche in der Küche dennoch sein, wenn man sich so die Suche nach einem Netzteil und dem zugehörigen Kabel spart. Zens bewirbt das Gerät gezielt als Ladezubehör für die Küche. Hier und da könnte sich das Gerät auch für die Verwendung am Nachttisch eignen, in erster Linie finden sich jedoch in Küchen und im Bereich von Arbeitsplatten Steckdosen in der dafür benötigten Höhe.

Zens2

Das iPhone kann dabei wahlweise im Hoch- oder Querformat an dem Ladeadapter befestigt werden. Je nach Platzierung der Steckdose kann man das Zubehör so vielleicht auch gleich noch als „Rezepthalter“ oder Stativ beim Anschauen von Kochvideos verwenden.

Während man das iPhone oder ein anderes mit der kabellosen Ladetechnologie kompatibles Gerät direkt an den Adapter „klebt“, kann man optional ein weiteres Gerät über USB-C mit dem Ladegerät verbinden. Hier beträgt die abgegebene Ladeleistung dann maximal 18 Watt.

Produkthinweis
Zens Wireless Charging EU Power Adapter, kabelloses MagSafe und Qi-Ladegerät (15 W) für iPhone Air... 33,08 EUR 49,99 EUR

PowerBug: Schneller aber teuer

Powerbug

Ein vergleichbares Gerät mit mehr Leistung bietet Twelve South mit dem PowerBug an. Dieser lädt ein iPhone kabellos mit 15 Watt und kann über USB-C bis zu 35 Watt abgeben. Allerdings ist der in Weiß oder Schwarz erhältliche Ladestecker auch ein ganzes Stück teurer. Die EU-Version lässt sich zum Preis von 59,95 Euro direkt beim Hersteller bestellen.
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28. Apr. 2026 um 19:54 Uhr von chris Fehler gefunden?


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