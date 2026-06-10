Android-Nutzer können künftig iCloud-Alben befüllen

Apple öffnet sein Ökosystem mit iOS 27 an einer kleinen, aber im Alltag durchaus praktischen Stelle weiter. Die geteilten iCloud-Alben sollen künftig besser mit Android- und Windows-Nutzern zusammenarbeiten. Wer kein iPhone, iPad oder Mac besitzt, kann dann über iCloud.com einem geteilten Album beitreten und eigene Fotos hinzufügen.

In den Einstellungen finden sich neue Funktionen.

Apple erwähnte die Neuerung kurz während der Keynote. Dort hieß es auch, dass alle Nutzer, also auch Personen ohne Apple-Gerät, über das Internet zu geteilten Alben beitragen können. Auf der iOS-27-Vorschauseite nennt Apple sogar direkt Android und Windows als Beispiele.

Bislang waren geteilte iCloud-Alben vor allem dann komfortabel, wenn alle Beteiligten im Apple-Ökosystem unterwegs waren. Zwar konnten Alben auch öffentlich im Web angezeigt werden, das gemeinsame Befüllen war aber deutlich stärker auf Apple-Geräte zugeschnitten. Mit iOS 27 nähert sich Apple hier ein Stück weit Diensten wie Google Fotos an, ohne iCloud Fotos gleich vollständig plattformoffen zu machen.

Uploads über iCloud.com

Für Familien, Freundeskreise oder Reisegruppen ist das eine sinnvolle Neuerung. Wer mit Android-Smartphone oder Windows-PC unterwegs ist, muss Bilder künftig nicht mehr separat per Messenger, Mail oder Cloudspeicher einsammeln. Stattdessen können die Fotos direkt in das geteilte iCloud-Album hochgeladen werden.

Apple kombiniert die Öffnung mit weiteren Änderungen. Geteilte Alben unterstützen künftig Fotos in voller Auflösung, zusätzliche Dateiformate, Emoji-Reaktionen und überarbeitete Aktivitätsfeeds. Außerdem lassen sich Aktivitäten pro Album anzeigen. Neu sind auch temporäre Alben, die für kurzfristige Projekte gedacht sind und laut Apple keinen iCloud-Speicherplatz belegen.

Mehr als nur ein Web-Link

Die Änderung ist keine vollständige Öffnung von iCloud Fotos für Android oder Windows. Apple bringt keine eigene Android-App für iCloud Fotos und ersetzt auch keine plattformübergreifende Fotoverwaltung. Es geht vielmehr um eine gezielte Erweiterung der Zusammenarbeit über das Web.

Dennoch könnte die Funktion im Alltag aber schnell nützlich werden. Wer nach einem Urlaub, einer Feier oder einem Familienwochenende Fotos zusammentragen möchte, kann künftig auch Nicht-Apple-Nutzer einfacher einbinden.

Die neuen Funktionen sollen im Herbst mit iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 und den weiteren Systemupdates erscheinen. Eine öffentliche Beta ist für den kommenden Monat angekündigt, Entwickler können die neuen Versionen bereits testen.