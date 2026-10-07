Beats zum Prime-Finale: Kopfhörer und Lautsprecher deutlich günstiger

Die Prime Deal Days gehen heute Abend zu Ende. Zum Abschluss wollen wir noch einmal einen Blick auf die Apple-Tochter Beats werfen. Amazon hat derzeit gleich mehrere Kopf- und Ohrhörer sowie den Beats Pill reduziert. Die Aktionspreise sind Prime-Mitgliedern vorbehalten und gelten wie üblich nur, solange der Vorrat reicht.

Solo Buds und Beats Flex als günstiger Einstieg

Den Einstieg machen die Beats Solo Buds. Die besonders kompakten In-Ears kommen auf bis zu 18 Stunden Wiedergabezeit und verstehen sich gleichermaßen mit Apple- und Android-Geräten. Auf eine aktive Geräuschunterdrückung muss man hier allerdings verzichten. Solo Buds und Solo 4 hatten wir euch zur Markteinführung ausführlicher vorgestellt.

Wer komplett kabellose Ohrhörer nicht benötigt, bekommt mit den Beats Flex weiterhin eine vergleichsweise günstige Alternative mit Nackenband. Amazon führt das Modell aktuell für 59 statt 89,95 Euro. Der integrierte W1-Chip erleichtert die Verwendung mit Apple-Geräten, zudem halten die Ohrhörer bis zu zwölf Stunden durch.

Powerbeats für Sport und Training

Deutlich sportlicher wird es mit den Powerbeats Pro 2. Amazon verlangt während der Aktion 199 statt 299,95 Euro und reduziert die Ohrhörer damit um 34 Prozent. Neben den charakteristischen Ohrbügeln sind eine aktive Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus und eine Herzfrequenzmessung an Bord. Dank Ladecase sind bis zu 45 Stunden Gesamtlaufzeit möglich. Alle technischen Details zu den Powerbeats Pro 2 haben wir hier zusammengefasst.

Etwas günstiger sind die neueren Powerbeats Fit zu haben. Der Prime-Preis liegt bei 159 statt 229,95 Euro. Die Workout-Ohrhörer setzen auf stabilisierende Flügel statt der großen Ohrbügel der Pro-Modelle, bieten ANC und Transparenzmodus und sind nach IPX4 gegen Schweiß und Spritzwasser geschützt. Zusammen mit dem Ladecase nennt Beats bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit.

Solo 4 und Beats Pill zum Abschluss

Der größte offen ausgewiesene Preisnachlass unserer Auswahl entfällt derzeit auf die Beats Solo 4. Amazon verkauft die On-Ear-Kopfhörer für 129 statt 229,95 Euro und damit 44 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung. Die Solo 4 erreichen bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit, unterstützen 3D-Audio und können für verlustfreie Wiedergabe auch über USB-C verbunden werden. ANC gehört allerdings nicht zum Funktionsumfang.

Abgerundet wird die Auswahl vom Beats Pill. Der kompakte Bluetooth-Lautsprecher bietet bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit, ist für den Einsatz unterwegs gegen Wasser geschützt und lässt sich mit einem zweiten Pill zu einem Stereo-Paar verbinden. Der Preis unterscheidet sich aktuell je nach Farbvariante.

Bei den Prime-Angeboten lohnt sich generell ein Blick auf die verschiedenen Farben. Amazon rabattiert diese teilweise unterschiedlich und blendet einzelne Aktionspreise erst nach der Anmeldung beziehungsweise im Warenkorb ein. Die Prime Deal Days enden heute, alle Angebote gelten nur solange der jeweilige Aktionsvorrat reicht.