Physische Kartendaten digital hinterlegen
iOS 26 erweitert Wallet-App um neue Kartenfunktion
Mit dem kommenden Betriebssystem-Update auf iOS 26 führt Apple eine neue Funktion für die Wallet-App ein. Nutzer werden künftig in der Lage sein, auch Informationen physischer Zahlungskarten zu speichern, zusätzlich zu den bereits unterstützten digitalen Karten. Ziel ist es offenbar Anwendern den schnellen Zugriff auf Kartennummern, Ablaufdaten und Sicherheitscodes zu ermöglichen, ohne die physische Karte mitführen zu müssen.
Die neue Option ergänzt die Wallet-App um eine Möglichkeit, die bislang eher Passwort-Manager oder Browser-Funktionen wie Safaris Autofill-Option bereitgestellt haben. Anwender können so beispielsweise Abodaten prüfen oder Kartennummern bei einer telefonischen Bestellung bereithalten, ohne auf die tatsächliche Karte zugreifen zu müssen.
Ablauf der Datenerfassung in der App
Um eine physische Karte hinzuzufügen, wird zunächst die Wallet-App geöffnet. Dort lässt sich über ein Symbol mit der Aufschrift „123“ der neue Eingabebereich aufrufen. Nach einer Authentifizierung via Face ID oder Passcode können Kartennummer, Ablaufdatum, Sicherheitscode und ein beschreibender Name eingegeben werden. Die Daten werden anschließend verschlüsselt gespeichert und laut Apple ausschließlich in der iCloud-Schlüsselbundfunktion abgelegt.
Das neue 123-Symbol in der Wallet-App | Bild: macrumors.com
Der Zugriff auf die gespeicherten Informationen erfolgt auf demselben Weg: Über das „123“-Symbol und nach erneuter Authentifizierung lassen sich die hinterlegten Details einsehen. Die Informationen sind nicht für kontaktlose Zahlungen über Apple Pay vorgesehen, sondern dienen ausschließlich dem manuellen Abruf bei Bedarf.
Die Funktion ist Bestandteil von iOS 26, das sich derzeit noch im Beta-Stadium befindet. Die öffentliche Freigabe wird voraussichtlich im September erfolgen. Bis dahin steht die Neuerung nur Entwicklern und jenen Anwendern zur Verfügung, die am Beta-Programm von Apple teilnehmen.
hat gefehlt – nun kann ich komplett auf Wallet umsteigen
Kannste nicht. Pass etc musste mitführen
Nein. Es gibt keine Pflicht einen Ausweis mitzuführen. Man muss nur einen besitzen. Der kann auch zu Hause sein.
Ja aber mein Monats Ticket wird jetzt nicht mehr auf meiner Watch angezeigt aufen iPhone ja
Und was ist mit der Apple Account Card im Wallet? Der Mehrwert lässt wohl leider weiter auf sich warten.
Heißt das, dass man auch endlich Karten selber benennen kann!?
Das ist ja ein Traum!
Wie kommst du da drauf?
Hat jemand Erfahrung, wie stabil die Beta von ios26 ist?
Schau mal in den Kommentaren zum Artikel zu den letzten Betas. Wurde dort schon viel gefragt. Die Meinungen gehen auseinander.
Sehr stabil auf meinem iPhone 16 Pro. Würde behaupten in 95% der Fälle funktioniert es gur, manchmal kleine Bugs vorhanden.
Saugt nur etwas viel Akku bei mir.
In Mails kann man nicht mehrere Mails auswählen, dann stürzt die App ab.
Sonst habe ich keine Probleme.
Aber nicht in der EU oder ? Ich kann in der aktuellen Beta 6 nichts finden
Bei mir in Beta 6 auch nicht da. Wird also wie mit anderen Funktionen auch so sein, dass es in der EU nicht zur Verfügung steht.
Doch, EU auch. Auf Karte in der wallet tippen und dann oben auf das Icon links neben der Suchfunktion tippen.
Du musst die Karte im Wallet auswählen, damit der 123-Button erscheint
Danke
Finde ich sehr praktisch. Habe eben auch gesehen, dass man bei den drei Punkten neben der Suche sich auch direkt die Kartendaten anzeigen lassen kann, die man über Safari zum automatischen Ausfüllen hinzugefügt hat. Erspart in Zukunft das Durchklicken in den Einstellungen.
Wäre jetzt interessant, ob die AGB von Mastercard/Visa das auch zulassen?
Ersetzt es dann Apps wie SuperCards oder Stocard?