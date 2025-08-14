iOS 26 erweitert Wallet-App um neue Kartenfunktion

Mit dem kommenden Betriebssystem-Update auf iOS 26 führt Apple eine neue Funktion für die Wallet-App ein. Nutzer werden künftig in der Lage sein, auch Informationen physischer Zahlungskarten zu speichern, zusätzlich zu den bereits unterstützten digitalen Karten. Ziel ist es offenbar Anwendern den schnellen Zugriff auf Kartennummern, Ablaufdaten und Sicherheitscodes zu ermöglichen, ohne die physische Karte mitführen zu müssen.

Die neue Option ergänzt die Wallet-App um eine Möglichkeit, die bislang eher Passwort-Manager oder Browser-Funktionen wie Safaris Autofill-Option bereitgestellt haben. Anwender können so beispielsweise Abodaten prüfen oder Kartennummern bei einer telefonischen Bestellung bereithalten, ohne auf die tatsächliche Karte zugreifen zu müssen.

Ablauf der Datenerfassung in der App

Um eine physische Karte hinzuzufügen, wird zunächst die Wallet-App geöffnet. Dort lässt sich über ein Symbol mit der Aufschrift „123“ der neue Eingabebereich aufrufen. Nach einer Authentifizierung via Face ID oder Passcode können Kartennummer, Ablaufdatum, Sicherheitscode und ein beschreibender Name eingegeben werden. Die Daten werden anschließend verschlüsselt gespeichert und laut Apple ausschließlich in der iCloud-Schlüsselbundfunktion abgelegt.

Der Zugriff auf die gespeicherten Informationen erfolgt auf demselben Weg: Über das „123“-Symbol und nach erneuter Authentifizierung lassen sich die hinterlegten Details einsehen. Die Informationen sind nicht für kontaktlose Zahlungen über Apple Pay vorgesehen, sondern dienen ausschließlich dem manuellen Abruf bei Bedarf.

Die Funktion ist Bestandteil von iOS 26, das sich derzeit noch im Beta-Stadium befindet. Die öffentliche Freigabe wird voraussichtlich im September erfolgen. Bis dahin steht die Neuerung nur Entwicklern und jenen Anwendern zur Verfügung, die am Beta-Programm von Apple teilnehmen.