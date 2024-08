HomeKit: „Adaptives Licht“ künftig auch für Matter-Leuchtmittel

Die HomeKit-Funktion „Adaptives Licht“ wird unter iOS 18 auch in Verbindung mit über Matter integrierten Smarthome-Leuchtmitteln zur Verfügung stehen.

Aufgebracht wurde das Thema zunächst durch Berichte von Nanoleaf-Nutzern, die bei Verwendung der Beta-Versionen von iOS 18 und iOS 18.1 plötzlich auf die zusätzliche Lichteinstellung zugreifen konnten, obwohl ihre Leuchtmittel über Matter in HomeKit integriert sind. „Adaptives Licht“ steht offiziell bislang nur im Zusammenspiel mit direkt für HomeKit zertifizierten Geräten einzelner Hersteller in Verbindung.

Das Magazin The Verge daraufhin bei Nanoleaf und Philips Hue nachgefragt. Beide Unternehmen bieten die Möglichkeit an, ihre Produkte über Matter in HomeKit einzubinden. Von Nanoleaf kam dann auch prompt Antwort: Hier hat der Firmenchef höchstpersönlich bestätigt, dass man diese Option mit Apple teste und mit dem offiziellen Start mit iOS 18 zu rechnen sei.

Während die HomeKit-Integration über Matter bei Philips Hue optional ist – hier lassen sich die Produkte auch noch direkt mit HomeKit verbinden – setzen Nanoleaf sowie zunehmend weitere Hersteller bei der Anbindung an HomeKit auf Matter anstelle einer separaten direkten Zertifizierung. Der hersteller- und plattformübergreifende Smarthome-Standard hat es beispielsweise möglich gemacht, dass sich jetzt auch die Produkte von Govee in HomeKit integrieren lassen. Künftig ist es über diesen Weg dann auch möglich, die HomeKit-Option „Adaptives Licht“ mit solchen Produkten zu verwenden. Vorausgesetzt natürlich, die Unterstützung ist von Seiten der Hersteller gegeben.

Was ist „Adaptives Licht“?

„Adaptives Licht“ ist eine alternativ zu einer festen Farbeinstellung der Leuchtmittel verfügbare Option, bei der sich die Farbtemperatur im Tagesverlauf automatisch anpasst. Man startet am frühen Morgen mit warmen Farben in den Tag, kann sich tagsüber bei eher kühleren Farben konzentrieren und es sich abends mit warmem Licht ohne Blauanteil gemütlich machen.

Wenn verfügbar, steht die Option „Adaptives Licht“ als zusätzliche „Lichtfarbe“ in den HomeKit-Einstellungen zur Verfügung.