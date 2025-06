eufy E1: Kickstarter-Endspurt für den UV-Drucker

Ähnlich wie wir es über die vergangenen Jahre mit 3D-Druckern gesehen haben, schickt sich jetzt der UV-Drucker eufyMake E1 dazu an, einen Produktbereich umzukrempeln. Während sich die Preise für UV-Drucker bislang noch im fünfstelligen Euro-Bereich bewegen, wird der E1 derzeit noch ab umgerechnet 1.479 Euro zur Vorbestellung angeboten. Vom kommenden Monat an soll der Drucker ausgeliefert werden.

Im Rahmen der Kickstarter-Kampagne für den Drucker bietet eufy nicht nur das Gerät selbst, sondern auch verschiedenes Zubehör an, das eben erst um eine Vorrichtung für den Druck von bis zu zehn Meter langen Bannern und die Möglichkeit zum Bedrucken von Textilien erweitert wurde. Letzteres erscheint uns besonders interessant, da hierfür lediglich eine besondere Variante der Druckfarbe Weiß benötigt wird, die einen flexiblen Untergrund für den eigentlichen Druck schaffen soll.

Kickstarter-Kampagne endet am Samstag

Wir wollen zunächst aber nochmal auf das bei Kickstarter mit einem Preis von 1.699 Dollar ausgezeichnete Basispaket für den Drucker eingehen, da dieses „Early Bird“-Angebot nur noch kurze Zeit gültig ist. Ab 9 Uhr wird der Drucker dann noch für wenige Tage für 1.714 angeboten, bevor von Samstag an der reguläre Preis in Höhe von rund 2.174 Euro gültig wird.

Das Basispaket beinhaltet den Drucker mitsamt einer Tintenladung sowie einer kleinen und einer großen Basisplatte für die Druckvorlagen. Damit lassen sich Gegenstände mit bis zu sechs Zentimetern Höhe und einer Größe von bis zu 33 × 41 Zentimetern bedrucken.

Grundlage ist das Ocase iPhone Wallet (Link) – Die Bilder zeigen die Hülle nach zwei Monaten Benutzung

Die Besonderheit beim UV-Druck ist zum einen die Tatsache, dass die Tinte auch auf Materialien hält, die sich mit herkömmlichen Verfahren nicht bedrucken lassen. Die Tinte wird sofort ausgehärtet und lässt sich somit kratzfest auch auf Materialien wie Kunststoff oder Metall aufbringen. Dabei spielen wie auf unseren Bildern zu sehen auch Höhenunterschiede von bis zu zwei Millimetern keine Rolle.

Kühlschrankmagneten aus Keramik mit Reliefdruck

Eine weitere Besonderheit ist die Möglichkeit, durch das Übereinanderdrucken von mehreren Farbschichten einen Reliefeffekt zu erzeugen, der fühlbar ist und beispielsweise authentisch den Eindruck eines Ölbildes vermittelt. Hier muss man allerdings anmerken, dass dies den Tintenverbrauch merklich erhöht.

Tintenverbrauch im Auge behalten

Ein Nachfüllpaket mit allen sechs Druckfarben kostet rund 260 Euro. Allerdings lässt sich damit einiges produzieren und der Drucker gibt vor jedem Druck die voraussichtlich benötigte Farbmenge an, um eine Kalkulation der damit verbundenen Kosten zu ermöglichen. Bei einem dreidimensional gedruckten Kühlschrankmagneten muss man beispielsweise mit 1 bis 1,50 Euro Tintenkosten rechnen, bei einem 40 × 30 Zentimeter großen Reliefdruck können es durchaus auch mal15 Euro sein. Druckt man lediglich eine Schicht Farbe, so bewegen sich die Kosten dagegen im Cent-Bereich. Für den hier abgebildeten Druck auf einen Honigglasdeckel betragen die Kosten maximal zwei Cent.

Gewöhnliche Schraubdeckel kratzfest bedruckt

Den einleitenden Vergleich mit den ersten 3D-Druckern können wir allerdings auch hier wieder anbringen. Der eufy E1 ist kein Drucker, den man sich ausschließlich für den persönlichen Gebrauch anschafft und ins Arbeitszimmer stellt. Die mit der Technik verbundenen Möglichkeiten wollen ausprobiert und genutzt werden. Man muss zwar nicht gleich einen Etsy-Shop aufmachen, aber es sorgt für eine bessere Auslastung und vielleicht auch ein Stück weit für die Refinanzierung des Geräts, wenn man Druckaufträge aus dem Freundes- und Bekanntenkreis annimmt oder das Gerät im Vereinsumfeld einsetzt.

Schickt uns eure Fragen

Wenn ihr technische Fragen zum UV-Drucker E1 oder dem von eufy angebotenen Zubehör habt, könnt ihr diese gerne über die Kommentare oder per E-Mail an uns richten. Wir bemühen uns, diese zeitnah in einem separaten Artikel zusammenzufassen und zu beantworten.