Mit Akku, Magnet, Gyro und Bluetooth

OSRAM bringt DOT-IT zurück: Mobile Leuchte mit smarter Steuerung
Der tragbare Lichtpunkt DOT-IT von OSRAM ist nach rund zwei Jahrzehnten in einer aktualisierten Variante erschienen. Das neue Modell OSRAM DOT-IT Smart Twist & Shake greift das frühere Konzept einer flexiblen, kabellosen LED-Lampe auf, die sich unkompliziert an Orten einsetzen lässt, an denen zusätzliches Licht benötigt wird.

Dot It Osram

Die Weiterentwicklung richtet sich an nicht genau spezifizierte Zielgruppe, die eine vielseitige Beleuchtung für Alltagssituationen suchen und in Kinderzimmer, am Arbeitsplatz oder unterwegs einen Akku, Farben und eine App-Anbindung benötigen.

OSRAM DOT IT Lineal

Die Leuchte verfügt über einen wiederaufladbaren Akku mit einer Laufzeit von bis zu 14 Stunden und eine magnetische Rückseite, die das Anbringen an Metallflächen ermöglicht. Gesteuert wird sie durch Dreh- und Schüttelbewegungen, die ein integrierter Bewegungssensor erkennt. Langes Drücken aktiviert einen automatischen Farbwechsel. Neben verschiedenen Weißtönen bis 4.000 Kelvin stehen zahlreiche Farbstufen zur Auswahl.

Auch Hintergrundgeräusche möglich

Das Gerät kann neben Licht auch vier Hintergrundgeräusche wiedergeben: Vogelgesang, Möwenrufe, Meeresrauschen und fließendes Wasser. Diese Klänge sollen beim Lernen oder Einschlafen unterstützen. Über die kostenlose SMART+-App lässt sich die Leuchte per Bluetooth genauer steuern. Mehrere Geräte können synchronisiert werden, um beispielsweise gemeinsam die Farbe zu wechseln oder sanft zu dimmen.

Steuerung Dot

Die Kombination aus Gestensteuerung, App-Anbindung und Akkubetrieb ermöglicht eine flexible Nutzung ohne Kabel. Der Preis liegt bei 14,95 Euro. OSRAM positioniert damit einen modernen Nachfolger des bekannten DOT-IT für eine neue Generation von Anwendern. Ob sich die Neuauflagen der Lampe durchsetzt oder Baumarkt-Gimmick bleibt, werden die kommenden Wochen und Monate zeigen.

26. Sep. 2025 um 14:31 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


