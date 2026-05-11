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Deutsche Hinweise zeigen offenbar noch iOS 26.4

iOS 26.5 ist da: Neue Funktionen, alte Release Notes
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Apple hat iOS 26.5 veröffentlicht. Das Update lässt sich wie gewohnt über die Einstellungen unter „Allgemein“ und „Softwareupdate“ laden. Spannend ist dabei nicht nur, was Apple neu verteilt, sondern auch, was deutschen Nutzern derzeit offenbar angezeigt wird: Auf einigen Geräten scheinen noch die Release Notes von iOS 26.4 aufzutauchen. Das dürfte schlicht ein Fehler in Apples Update-Anzeige sein.

IOS 26 5 Updates DEUS

Inhaltlich fällt iOS 26.5 eher in die Kategorie kleineres Funktionsupdate. Apple nennt in den englischen Hinweisen unter anderem Ende-zu-Ende-verschlüsselte RCS-Nachrichten als Beta-Funktion. Damit sollen Unterhaltungen zwischen iPhone- und Android-Nutzern besser geschützt werden, sofern beide Seiten und die jeweiligen Mobilfunkanbieter die Funktion unterstützen. Die Einführung erfolgt schrittweise.

Ebenfalls neu ist ein Pride-Luminance-Hintergrundbild, das farbige Lichtbrechungen dynamisch darstellen soll. In Apple Karten bereitet das Update zudem die „Suggested Places“ vor. Dabei handelt es sich um Empfehlungen auf Basis nahegelegener Orte, aktueller Trends und früherer Suchanfragen. Gleichzeitig legt Apple damit weiter den Grundstein für lokale Anzeigen in Karten, die zunächst vor allem für die USA und Kanada angekündigt wurden.

Fehlerhafte deutsche Update-Hinweise

Dass in Deutschland offenbar noch die Hinweise von iOS 26.4 erscheinen, ist vor allem kosmetisch ärgerlich. Wer das Update angezeigt bekommt, sollte daher eher auf die Versionsnummer achten als auf den deutschen Beschreibungstext. Entscheidend ist, dass nach der Installation iOS 26.5 auf dem Gerät steht.
IOS 26 5 Updates DEUS2

Die Release Notes kennen wir schon.

Neben iOS 26.5 hat Apple auch iPadOS 26.5 sowie watchOS 26.5 und tvOS 26.5 veröffentlicht. Für ältere Geräte, die nicht mehr auf iOS 26 wechseln können, stehen zudem weitere Aktualisierungen bereit. Wie üblich dürfte Apple mit dem Update auch Sicherheitskorrekturen ausliefern; die vollständigen Details dazu werden über die separate Sicherheitsübersicht des Unternehmens dokumentiert.
Kurzes Update: Der Fehler mit den falschen Release Notes wurde mittlerweile behoben.
11. Mai 2026 um 19:37 Uhr von Ben Fehler gefunden?


    49 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Hoffentlich läuft das Update fehlerfrei. Die falschen Update-Hinweise lassen Schlimmes befürchten. Denke noch an das Update vor 2 Jahren. Kalender unbenutzbar. Beim Versuch war der Akku in einer Stunde leer…

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  • Sportliche 12,44GB Größe für das Update mit verschwindend geringen Änderungen. Nice

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  • Also bei mir sind die Hinweise in Deutsch und scheinen sich tatsächlich auf 26.5 zu beziehen.

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  • Gerade Update angestoßen. Wurde scheinbar bereits korrigiert.

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  • Bei mir steht was von End-zu-End-Verschlüsselung für RCS-Nachricht und das Ganze ist 5,12 GB schwer.

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  • Vodafone hier und immer noch keine RCS-Verschlüsselung :(

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  • Ist Playlist Playground immer noch nicht in Deutschland verfügbar?

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  • Schade, noch nichts von der Verschlüsselung in RCS zu sehen – auch keine Inlayantworten oder die Möglichkeit Nachrichten zu bearbeiten/zurückzurufen.

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  • Wie kann ich in der iOS Nachrichten App sehen, ob ein Chat verschlüsselt ist? RCS wird angezeigt und es in den Einstellungen aktiviert. Ein Schlosssymbol oder sonstiges sehe ich aber in keinem meiner Chats.

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  • Was ist das wieder für ein Haufen ..? Was ist mit RCS los? Keine Verschlüsselung, kein löschen oder bearbeiten der Nachrichten. Was macht Apple eigentlich? Die hatten wirklich genug Zeit, das neuste RCS-Profil mit .5 abzuliefern. Das iPad kann RCS auch noch nicht erkennen. Da steht bei allen Chats weiter SMS in der Zeile. Erst beim Senden und damit bei der Übertragung der Nachricht zum iPhone wird erkannt, dass RCS aktiv ist. Bei .0 war die Erkennung noch funktional und es stand auch beim iPad bei allen RCS da. Seit .1 nicht mehr und bis dato nicht repariert. Apple und diese umfähigem Entwickler gehen mir echt aus den Keks. Kann das jetzt bitte mal eine KI übernehmen? Ach ja, selbst das kann Apple nicht!

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  • Wäre froh wenn bei meinem uralt iPhone 13 Pro Max endlich mal der Bug gefixed wird dass der Bildschirm ausschaltet wenn man aktiv im Lockscreen Messages scrollt

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  • Wow! Habe mein iPhone oft im Energiesparmodus. Da ruckelte es leider immer.

    Läuft jetzt butterweich, wenn der Energiesparmodus an ist. Toll! ☺️

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  • Was macht dieses Pride-Dingens? Worauf soll man da stolz sein, dass man Apple und die Aktionäre finanziert?

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  • Also der neue Pride-Wallpaper ist genial, vor allem wenn man ganz nach rechts scrollt kann man selbst Farben auswählen. Der Effekt, wenn man das iPhone durch tippen aufweckt sieht richtig gut aus!

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