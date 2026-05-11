iOS 26.5 ist da: Neue Funktionen, alte Release Notes

Apple hat iOS 26.5 veröffentlicht. Das Update lässt sich wie gewohnt über die Einstellungen unter „Allgemein“ und „Softwareupdate“ laden. Spannend ist dabei nicht nur, was Apple neu verteilt, sondern auch, was deutschen Nutzern derzeit offenbar angezeigt wird: Auf einigen Geräten scheinen noch die Release Notes von iOS 26.4 aufzutauchen. Das dürfte schlicht ein Fehler in Apples Update-Anzeige sein.

Inhaltlich fällt iOS 26.5 eher in die Kategorie kleineres Funktionsupdate. Apple nennt in den englischen Hinweisen unter anderem Ende-zu-Ende-verschlüsselte RCS-Nachrichten als Beta-Funktion. Damit sollen Unterhaltungen zwischen iPhone- und Android-Nutzern besser geschützt werden, sofern beide Seiten und die jeweiligen Mobilfunkanbieter die Funktion unterstützen. Die Einführung erfolgt schrittweise.

Ebenfalls neu ist ein Pride-Luminance-Hintergrundbild, das farbige Lichtbrechungen dynamisch darstellen soll. In Apple Karten bereitet das Update zudem die „Suggested Places“ vor. Dabei handelt es sich um Empfehlungen auf Basis nahegelegener Orte, aktueller Trends und früherer Suchanfragen. Gleichzeitig legt Apple damit weiter den Grundstein für lokale Anzeigen in Karten, die zunächst vor allem für die USA und Kanada angekündigt wurden.

Fehlerhafte deutsche Update-Hinweise

Dass in Deutschland offenbar noch die Hinweise von iOS 26.4 erscheinen, ist vor allem kosmetisch ärgerlich. Wer das Update angezeigt bekommt, sollte daher eher auf die Versionsnummer achten als auf den deutschen Beschreibungstext. Entscheidend ist, dass nach der Installation iOS 26.5 auf dem Gerät steht.



Die Release Notes kennen wir schon.