Deutsche Hinweise zeigen offenbar noch iOS 26.4
iOS 26.5 ist da: Neue Funktionen, alte Release Notes
Apple hat iOS 26.5 veröffentlicht. Das Update lässt sich wie gewohnt über die Einstellungen unter „Allgemein“ und „Softwareupdate“ laden. Spannend ist dabei nicht nur, was Apple neu verteilt, sondern auch, was deutschen Nutzern derzeit offenbar angezeigt wird: Auf einigen Geräten scheinen noch die Release Notes von iOS 26.4 aufzutauchen. Das dürfte schlicht ein Fehler in Apples Update-Anzeige sein.
Inhaltlich fällt iOS 26.5 eher in die Kategorie kleineres Funktionsupdate. Apple nennt in den englischen Hinweisen unter anderem Ende-zu-Ende-verschlüsselte RCS-Nachrichten als Beta-Funktion. Damit sollen Unterhaltungen zwischen iPhone- und Android-Nutzern besser geschützt werden, sofern beide Seiten und die jeweiligen Mobilfunkanbieter die Funktion unterstützen. Die Einführung erfolgt schrittweise.
Ebenfalls neu ist ein Pride-Luminance-Hintergrundbild, das farbige Lichtbrechungen dynamisch darstellen soll. In Apple Karten bereitet das Update zudem die „Suggested Places“ vor. Dabei handelt es sich um Empfehlungen auf Basis nahegelegener Orte, aktueller Trends und früherer Suchanfragen. Gleichzeitig legt Apple damit weiter den Grundstein für lokale Anzeigen in Karten, die zunächst vor allem für die USA und Kanada angekündigt wurden.
Fehlerhafte deutsche Update-Hinweise
Dass in Deutschland offenbar noch die Hinweise von iOS 26.4 erscheinen, ist vor allem kosmetisch ärgerlich. Wer das Update angezeigt bekommt, sollte daher eher auf die Versionsnummer achten als auf den deutschen Beschreibungstext. Entscheidend ist, dass nach der Installation iOS 26.5 auf dem Gerät steht.
Die Release Notes kennen wir schon.
Neben iOS 26.5 hat Apple auch iPadOS 26.5 sowie watchOS 26.5 und tvOS 26.5 veröffentlicht. Für ältere Geräte, die nicht mehr auf iOS 26 wechseln können, stehen zudem weitere Aktualisierungen bereit. Wie üblich dürfte Apple mit dem Update auch Sicherheitskorrekturen ausliefern; die vollständigen Details dazu werden über die separate Sicherheitsübersicht des Unternehmens dokumentiert.
Hoffentlich läuft das Update fehlerfrei. Die falschen Update-Hinweise lassen Schlimmes befürchten. Denke noch an das Update vor 2 Jahren. Kalender unbenutzbar. Beim Versuch war der Akku in einer Stunde leer…
Ja ganz schlimm alles.. besser auf iOS 39 warten.
Krass. Nie von gehört Oo
Bei mir wurden die richtigen Release-Notes angezeigt
Sportliche 12,44GB Größe für das Update mit verschwindend geringen Änderungen. Nice
Ist bestimmt ein Anzeigefehler bei dir :D die spielen ja in der Regel immer nur die Neuerungen und Änderungen ein.
Bei mir sind es 4,88 GB iP14pro von 26.4.2
Modell und bisherige Version machen ja nen Unterschied.
Farbe…?
5,12 GB, SE2 schwarz…
Wenn 61 Sicherheitskorrekturen für dich „verschwindend geringen Änderungen“ und/oder 12 GB zu viel sind, dann … naja, du musst es ja nicht installieren.
Siehe hier: https://support.apple.com/en-us/127110
Warum, warum muss immer wieder herum gejammert werden? Anstatt … anstatt etwas einfach mal GUT zu finden.
Also bei mir sind die Hinweise in Deutsch und scheinen sich tatsächlich auf 26.5 zu beziehen.
Es gab schon spannendere X.5 Updates bei Apple.
Deutsche Update-Hinweise sind jetzt korrigiert
Wie ist die Laufzeit der Batterie?
3 Wochen!
Wer soll dir die Frage denn jetzt schon beantworten?
Unter 10 Sekunden auf 100m
Gerade Update angestoßen. Wurde scheinbar bereits korrigiert.
Bei mir steht was von End-zu-End-Verschlüsselung für RCS-Nachricht und das Ganze ist 5,12 GB schwer.
Steht ja auch so im Artikel… XD
1,51 hier.
Aber es ist ja auch der Pride Hintergrund drin. Also sei stolz drauf. ;)
Vodafone hier und immer noch keine RCS-Verschlüsselung :(
Bei Telekom lässt sich das aktivieren.
Ist Playlist Playground immer noch nicht in Deutschland verfügbar?
IOS 18.7.9 ist auch da
Vielen Dank für den Hinweis. Dann wartet der Feierabend noch etwas :)
Trotzdem schönen Feierabend
Schade, noch nichts von der Verschlüsselung in RCS zu sehen – auch keine Inlayantworten oder die Möglichkeit Nachrichten zu bearbeiten/zurückzurufen.
Danke für die Info und Euch einen schönen FA! :-)
Multitouch carplay?!
Wie kann ich in der iOS Nachrichten App sehen, ob ein Chat verschlüsselt ist? RCS wird angezeigt und es in den Einstellungen aktiviert. Ein Schlosssymbol oder sonstiges sehe ich aber in keinem meiner Chats.
Gehe in den RCS-Chat, dann oben auf das Profilbild deines Kontakts (Kreis). Hier nun ganz runter scrollen. Da steht dann, ob verschlüsselt oder nicht.
Super danke!!
Wie wirkt es sich auf die Akkulaufzeit aus?
Ganz miserabel…
Der Akku hält jetzt satte 2 Wochen
Keine RCS-Verschlüsselung mit o2 (Direkttarif von o2).
Wo kann ich die Verschlüsselung in RCS checken?
Was ist das wieder für ein Haufen ..? Was ist mit RCS los? Keine Verschlüsselung, kein löschen oder bearbeiten der Nachrichten. Was macht Apple eigentlich? Die hatten wirklich genug Zeit, das neuste RCS-Profil mit .5 abzuliefern. Das iPad kann RCS auch noch nicht erkennen. Da steht bei allen Chats weiter SMS in der Zeile. Erst beim Senden und damit bei der Übertragung der Nachricht zum iPhone wird erkannt, dass RCS aktiv ist. Bei .0 war die Erkennung noch funktional und es stand auch beim iPad bei allen RCS da. Seit .1 nicht mehr und bis dato nicht repariert. Apple und diese umfähigem Entwickler gehen mir echt aus den Keks. Kann das jetzt bitte mal eine KI übernehmen? Ach ja, selbst das kann Apple nicht!
„Die Einführung erfolgt schrittweise.“
RCS muss vom Netzbetreiber freigeschaltet werden.
11,77 GB iPhone 17e. Schwarz. Grade 2 Wochen alt…
SKANDAL!!!
Hast die Speicherkapazität und den Anbieter deiner eSIM vergessen mitzuteilen. Zusätzlich wird noch die Seriennummer benötigt, die letzten zwei Zeichen reichen als Prüfsumme aus. Vielen Dank!
Wäre froh wenn bei meinem uralt iPhone 13 Pro Max endlich mal der Bug gefixed wird dass der Bildschirm ausschaltet wenn man aktiv im Lockscreen Messages scrollt
Wow! Habe mein iPhone oft im Energiesparmodus. Da ruckelte es leider immer.
Läuft jetzt butterweich, wenn der Energiesparmodus an ist. Toll! ☺️
Was macht dieses Pride-Dingens? Worauf soll man da stolz sein, dass man Apple und die Aktionäre finanziert?
Ach Scoo. Leben und leben lassen, aber die Erkenntnis kommt erst mit Reife.
Also der neue Pride-Wallpaper ist genial, vor allem wenn man ganz nach rechts scrollt kann man selbst Farben auswählen. Der Effekt, wenn man das iPhone durch tippen aufweckt sieht richtig gut aus!