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Auch iPhone 6s, iPhone 7 und iPhone X werden versorgt

Apple versorgt ältere iPhones und iPads mit Sicherheitsupdates
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Apple hat nicht nur iOS 26.5 und iPadOS 26.5 veröffentlicht, sondern auch mehrere ältere Systemversionen aktualisiert. Verfügbar sind iOS und iPadOS 15.8.8, iOS und iPadOS 16.7.16, iPadOS 17.7.11 sowie iOS und iPadOS 18.7.9. Es handelt sich dabei um Sicherheitsupdates für Geräte, die nicht mehr auf die aktuelle Hauptversion wechseln können oder noch auf einer älteren Versionsreihe betrieben werden.

Ios 16 7 16 Iphone X

Auch für das iPhone X gab es ein neues Update

Die Updates lassen sich wie gewohnt über die Einstellungen unter „Allgemein“ und „Softwareupdate“ laden. Alternativ ist die Installation über den Finder am Mac möglich. Gerade bei älteren Geräten lohnt sich der Blick in die Aktualisierung, auch wenn keine neuen Funktionen zu erwarten sind.

Apple nennt für iOS und iPadOS 15.8.8, iOS und iPadOS 16.7.16 sowie iPadOS 17.7.11 jeweils eine behobene Schwachstelle im Bereich Benachrichtigungen. Dabei konnten zum Löschen markierte Mitteilungen unter Umständen unerwartet auf dem Gerät verbleiben. iOS und iPadOS 18.7.9 fallen dagegen deutlich umfangreicher aus und schließen zahlreiche Schwachstellen (47) in verschiedenen Systembereichen.

Viele ältere Geräte werden noch gepflegt

iOS und iPadOS 15.8.8 sind für besonders alte Geräte wie iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE der ersten Generation, iPad Air 2, iPad mini 4 und iPod touch der siebten Generation vorgesehen. iOS und iPadOS 16.7.16 richten sich unter anderem an iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPad der fünften Generation sowie die ersten iPad-Pro-Modelle mit 9,7 beziehungsweise 12,9 Zoll.

iPadOS 17.7.11 versorgt ältere iPads wie das iPad Pro 12,9 Zoll der zweiten Generation, das iPad Pro 10,5 Zoll und das iPad der sechsten Generation. iOS und iPadOS 18.7.9 sind für iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR und das iPad der siebten Generation bestimmt. Wer eines dieser Geräte noch aktiv nutzt, sollte das Update zeitnah installieren.
Danke an Daniel für den Hinweis
11. Mai 2026 um 20:53 Uhr von Ben Fehler gefunden?


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  • Das ist eine bemerkenswerte Sache, so alte Geräte noch zu versorgen. Und das steigert den Werterhalt unserer Geräte. Daumen hoch.

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  • AnotheriPhoneUser

    iPad Air 2 ist 2014 vor 12 Jahren erschienen. Das ist Wahnsinn mit den Updates.

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  • Krass, sogar mein iPad Air2 von 2014 hat ein iOS Update bekommen!

    Beeindruckend!

    8-()

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