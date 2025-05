Apple stellt neues Pride-Armband und Hintergrundbilder vor

Apple hat seine diesjährige Pride-Collection vorgestellt. Neben einem neuen Armband für die Apple Watch kann man in diesem Zusammenhang spätestens ab nächster Woche auch neue, von Apple bereitgestellte Hintergrundbilder für das iPhone und das iPad laden.

Zugleich Startschuss für iOS 18.5

Wie in jedem Jahr kündigt die Pride-Collection zugleich auch die Freigabe des nächsten iOS-Updates an. In diesem Jahr steht iOS 18.5 auf der Warteliste und so wie es bislang aussieht, werden die damit ausgelieferten neuen Hintergrundbilder die nennenswerteste Neuerung bei diesem Update sein. Ansonsten stehen hier in erster Linie Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen auf dem Programm.

Die neuen Hintergrundbilder sollen Apple zufolge mit dem Update auf watchOS 11.5, iOS 18.5 und iPadOS 18.5 verfügbar sein. Die Aktualisierung dürfte spätestens bis zum nächsten Mittwoch erscheinen, denn vom 14. Mai an will Apple auch das optisch zu den Hintergrundbildern passende Armband für die Apple Watch ausliefern.

Neues Armband lässt sich bereits vorbestellen

Das neue Pride Edition Sportarmband kann bei Apple bereits in verschiedenen Größen zum Preis von jeweils 49 Euro bestellt werden und soll optisch perfekt zum neuen Hintergrundbild für die Uhr passen.

Das Design mit kräftigen Streifen wurde Apple zufolge von der Farbpalette verschiedener Pride Flaggen inspiriert. Die einzelnen Streifen der Armbänder bestehen aus farbigem Fluorelastomer-Kunststoff und wurden von Hand zusammen­gesetzt und in Form gepresst. Dieser Fertigungsprozess sorgt laut Apple auch dafür, dass zwar subtile, aber dennoch auffällige Variationen des Armbands entstehen.

Neben dem Verkaufsstart im Onlineshop von Apple werden die neuen Armbänder von nächster Woche an auch in den derzeit 16 deutschen Apple-Ladengeschäften erhältlich sein. Aktuell nennt Apple hier noch den Freitag, 16. Mai als frühesten Termin.