Reddit drängt iPhone-Nutzer stärker in die App

Reddit verschärft offenbar den Druck auf Nutzer der mobilen Webseite. Wer reddit.com auf dem iPhone im Browser öffnet, kann derzeit eine nicht wegklickbare Aufforderung sehen, die zur Installation der offiziellen Reddit-App drängt. Weiteres Browsen ist dann zumindest für betroffene Nutzer nicht mehr ohne Weiteres möglich.



Wie Ars Technica in Erfahrung bringen konnte, handelt es sich laut Reddit um einen Test mit einem kleinen Teil häufiger mobiler Nutzer, die nicht eingeloggt sind. Diese seien mit Reddit bereits vertraut, die App biete ihnen laut Unternehmen aber eine bessere und stärker personalisierte Erfahrung.

Für viele Nutzer dürfte genau diese Begründung der Knackpunkt sein. Die mobile Webseite war lange der unkomplizierte Weg, um einzelne Diskussionen schnell aus der Google-Suche heraus zu öffnen, ohne sich einzuloggen oder eine weitere App zu installieren. Wer Reddit nur gelegentlich nutzt, dürfte wenig Lust haben, dafür gleich die App samt Benachrichtigungen, Tracking und zusätzlicher Oberfläche aufs iPhone zu holen.

Mehr Kontrolle in der App

Aus Sicht von Reddit ist der Schritt trotzdem nachvollziehbar. In der eigenen App lassen sich Nutzer besser binden, personalisieren und mit Werbung erreichen. Die mobile Webseite ist dagegen eher ein Durchgangsort: Viele kommen über Suchmaschinen, lesen einen Thread und verschwinden wieder. Genau diese Gelegenheitsnutzung scheint Reddit nun stärker in Richtung App lenken zu wollen.

Die Reaktionen fallen entsprechend kritisch aus. In Reddit-Foren wie r/bugs und r/help beschweren sich Nutzer über den neuen Hinweis und fragen, ob anonymes Lesen künftig überhaupt noch vorgesehen ist. Der Ärger passt in eine längere Reihe umstrittener Entscheidungen: 2023 erschwerte Reddit den Zugriff über Drittanbieter-Apps durch neue API-Preise, was unter anderem zum Ende des beliebten iPhone-Clients Apollo führte.

I am not really a Reddit user. However, from time to time I am checking few subreddits, like r/Monero, on my mobile device. But it seems like this is over now, since Reddit decided to not let me use their website anymore: "Get the app to keep using Reddit", it now says. No way… pic.twitter.com/UuTd6FIwpu — CR1337 (@CR1337) May 6, 2026

Für iPhone-Nutzer ist der Test auch deshalb interessant, weil er ein grundsätzliches Problem vieler Plattformen zeigt. Webseiten bleiben zwar offen und über Suchmaschinen auffindbar, der eigentliche Zugang wird aber zunehmend in Apps verlagert. Das ist bequemer für Anbieter, aber nicht zwingend für Nutzer, die Inhalte nur kurz lesen, teilen oder anonym abrufen wollen.

Ob Reddit die Maßnahme dauerhaft ausweitet, ist noch offen. Der Test zeigt jedoch klar, wohin die Reise gehen könnte: weniger mobiles Web, mehr App-Zwang. Gerade bei einer Plattform, deren Inhalte überwiegend von Nutzern erstellt werden und oft über Google gefunden werden, ist das ein riskanter Balanceakt.

